洛市凶殺案激增 受害者多為非裔拉丁裔

自新冠病毒（COVID-19）大流行開始以來，洛杉磯 市凶殺案激增，老少群體、無家可歸者、屋主、上班族都有受害人。據洛杉磯市警局（LAPD）公布的數據，凶殺案的受害人主要都是拉丁裔和黑人 ，但包括亞裔在內的其他族裔也大漲114%。

據《洛杉磯時報》數據專家分析，從 2020 年1月到今年6月的18個月期間，洛杉磯市有266名拉丁裔被殺，在之前的18 個月期間只有182人，凶殺案增加了46.2%。在同期有192名黑人被殺，而之前的18個月只有151名黑人遇害，凶殺率成長了27.2%。

此外，白人受害者從38人增加到40名，略微成長了5.3%。

亞裔和其他小族裔被歸類為「其他」（other），從大流行之前的14人增加到30人，雖然被謀殺的實際人數較少，但是在統計學比率上大大增加了 114.3%。

據美國人口普查數據，拉丁裔占洛杉磯市人口49%，在最近18 個月期間的凶殺案受害者中佔50%。黑人僅占洛市人口 9%，但在受害者中占36%。白人約占洛杉磯人口29%，僅占受害者的 8%。

另據洛市警局數據，今年凶殺案嫌犯，有42%被描述為拉丁裔，46%為黑人，4%為白人。

警方將最近的大部分暴力事件歸咎於幫派犯罪。洛市警局局長摩爾（Michel Moore）和其他警察 指揮官多次與南洛杉磯的社區領袖、神職人員和受害者權益倡導者一起呼籲停止槍擊和殺戮，並指出許多受害者是年輕的拉丁裔和黑人男子。摩爾最近告訴洛市警察委員會，作為夏季減少暴力計畫的一部分，他正在向重災區部署更多警力，但警察需要社區成員的更多幫助來解決急劇增加的槍擊案件。今年警探們破獲了近70%凶殺案，比前一年多處理了250 起案件。槍枝暴力一次又一次地傷害了社區。

專家們表示，這場疫情大流行完全是罪魁禍首，削弱了許多旨在制止暴力的計畫。這些數字反映了整個城市在公共安全方面的巨大差異，以及大流行18個月以來的經濟和社會動盪，對有色人種社區的嚴重創傷。這些社區受到幫派暴力的沉重打擊，並以不成比例的速度遭受破壞。

受暴力影響的種族差異在洛杉磯市並不新鮮，長期以來，種族差異一直被用作政治工具，推動家庭要求在某些社區進行更積極的警務。然而，去年因佛洛伊德（George Floyd）事件興起的「黑命貴」（BLM）運動，極左派要求削減警察經費甚至撤銷警察局，完全與現實脫節。