華裔總教練羅博深率美奧數隊 4度奪冠

羅博深在講座上。（羅博深提供）

美國 奧數國家隊自從由華裔總教練羅博深（Po-Shen Loh）帶隊以來，四次獲得國際團體冠軍，而在那之前十多年都未曾奪冠，因此不少華人家長都向羅博深討教教育方法。羅博深最近回到他曾經唸書的南加州 ，準備與華人家長分享他不一樣的教育方式。

獨到教學法 提高思維能力

羅博深不僅是國際數學奧林匹克競賽美國國家隊的總教練，也是卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon)數學副教授，他所帶領的美國奧數隊，分別在2015、2016、2018及2019年比賽獲勝，也是美國自1994年以來首次重新贏得冠軍。學生的成績證明了他的教育方式成功，因此引來許多家長好奇。但羅博深稱自己教學「不是要提高數學成績，而是要提高思維能力」。

一家三代都是數學「學霸」

羅博深一家三代都是數學「學霸」，父親羅偉賢是當年的新加坡 高考狀元，來美後在威斯康辛大學麥迪遜分校擔任統計學專業教授。母親李月娥也是新加坡大學數學系畢業，後在新加坡一所高中教數學。這對夫婦的三個孩子都入讀加州理工，而博士學位分別是在普林斯頓、麻省理工、加州柏克萊獲得，這在威斯康辛麥迪遜當地被人津津樂道為「麥迪遜第一家庭」。老大羅博深在加州理工遇到了同校的妻子Debbie，目前育有三個子女，其中大女兒2019年也成了賓州歷史上第一個獲得數學競賽MATHCOUNTS冠軍的女孩。

如此閃耀的學歷，不完全因為羅家人個個頭腦聰明，這與羅家的教育方式息息相關。羅博深回憶，小時候母親教自己數學，是希望他以後回到新加坡不會落後。到了初中機緣巧合參加了MATHCOUNTS全美聯賽，開始接觸競賽題，才開始覺得有趣，因為這些題目需要更開放和自由的思維。

父親每天一道數學難題 他受益終身

羅博深的父親每天給他一道數學難題，花半小時時間陪兒子一起嘗試解答。這讓他受益終身，因此他現在也製作了系列奧數練習網課「日挑戰」（Daily Challenge），「堅持一年這樣做，孩子以後什麼都不怕了」，他表示，這樣的孩子未來在面對生活中的難題時不會恐懼，他們知道自己能通過努力可以解決，也不會只願意做熟悉的東西。

直到現在，羅博深帶學生都是採用類似方法，即題目不多但有難度。他給奧數隊的學生佈置作業，兩個星期才五道題。他表示或許在中國的孩子升學壓力大，為了應對考試的確不得不大量刷題練習。但是在美國的華裔家長大可不必也效仿。如今許多小學生就已習慣了做五秒、十秒就能想出來的題目，其實應做一些需要花幾分鐘、十多分鐘去思考的題目。很多孩子已經不習慣拿到題自己先思考，而是習慣於老師告訴一些解題套路。他認為這不是學習的本意，學習不是學解題套路，而是建立信心自己創造新的解法。

教學生建立信心 創造新解法

羅博深不教自己的孩子數學，因為怕他們未來有成績時，會將成就歸功於一個奧數教練的爸爸，因此兒女的數學都是妻子在教學。但羅博深有時在女兒就讀的學校免費做志願輔導，教其他孩子奧數，一些家長竟也跑來聽課，和孩子一起做題。他覺得，孩子看到家長也對數學感興趣，也會覺得數學是好玩的。而孩子如果能體會到解出一道難題的快樂，就是一種最大的獎勵，他們也會終生都追求這份自己動手解決問題的快樂了，「如果所有的人都很會思考，都很願意討論，我們就會有一個更好的世界」。

羅博深這個暑假決定扛著180磅重的器材，走遍了全國50多個城市四處做線下演講。（羅博深提供）

扛180磅重物 走訪50多城演講

羅博深曾嘗試辦zoom遠程講座，但他發現華裔家長們都讓孩子聽，自己不聽。於是他乾脆在這個暑假，獨自扛著180磅重的器材，走遍了全國50多個城市四處做線下演講，他笑說這就是他的「日挑戰」，「一個學數學的人也可以扛180磅的重物」。而每次講座時看到家長們開始思考，對他來說就是最大的獎勵。他認為自己其實不是要教孩子做數學題，而是教家長思考。

羅博深在疫情以來和卡耐基梅隆其他系的教授合作開發了疫情追蹤手機應用NOVID，是用博弈論和圖論的方法來提醒使用者，自己此時若是出門，染疫風險有多高。這樣可以讓風險低的人保持工作，而風險高的人注意防疫。他也常在演講中給孩子們展示，讓他們知道數學在現實中的應用是真的可以幫助世界更好。