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鑽石吧社區中心16日重開 長輩歡欣期待

記者楊青／鑽石吧報導
因新冠疫情關閉長達18個月的鑽石吧社區中心16日將正式重新開放，鑽石吧長青會數百位年長者幾十年來沿襲的日常團聚活動和十多個興趣班將重新恢復運行。（長青會提供）
因新冠疫情關閉長達18個月的鑽石吧社區中心16日將正式重新開放，鑽石吧長青會數百位年長者幾十年來沿襲的日常團聚活動和十多個興趣班將重新恢復運行。（長青會提供）

因新冠疫情關閉長達18個月的鑽石吧社區中心（Diamond Bar Community Center）16日將正式重新開放，鑽石吧長青會數百位年長者傳統的日常聚會和十多個興趣班將恢復運行，相當令人期待。

鑽石吧長青會號稱聖蓋博谷華人會員最多、規模最大的年長者協會，創辦人暨榮譽會長施吾庠14日表示，隨著社區中心的全面開放，鑽石吧長青會每周周一至周五14個興趣班的教學和活動，以及每個季度的大型活動，也將逐漸全面恢復，義工教師和班長們已準備就緒，期待會員逐漸走出家門，重新加入長青會的各種活動。他表示，長青會按照公共衛生局的規定，配備多種防疫措施，確保會員們開心來玩，安全回家。

到本周末爲止，鑽石吧中心已準備就緒，包括在中心添置消毒水和洗手液，長青會也要求只有完全接種疫苗的會員才能進入中心參加活動。在室内必須戴口罩，保持社交距離，不得帶入食品。使用麥克風的班級，需要每個使用者用一個海綿套加强保護。此外，長青會也為會員提供洗手劑等消毒用品。

施老先生表示，雖然疫情中會員們居家避疫一年多，但長青會想方設法為會員們保持活動，讓大家即便在家不出門也能繼續保持交流，保持適當的文娛活動，避免長期居家的閉塞和情緒低落。最近，長青會也繼續往年的傳統，評出了陳聰明、劉燦余、黃金源等三位年度優秀父親、好岳父、好公公，也計劃在9月份舉辦表彰年度優秀教師，繼續傳承尊師重道的傳統美德。

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