聖谷7華生 獲美西華人學會頒獎助金

美西華人學會14日舉行2021年度獎助學金頒獎儀式，來自聖蓋博谷各大學區共七位優秀學子獲獎，分別獲得1000至1500元獎助學金。（記者楊青／攝影）

美西華人 學會14日舉行2021年度獎助學金頒獎儀式，來自聖蓋博谷各大學區 共七位優秀學子獲獎，分別獲得1000至1500元獎助學金。

美西華人學會從2013年開始設立獎學金，選拔優秀的華人高中生、高中畢業生和大學生給予資金上的獎勵，鼓勵上進。此次獲得美西華人學會年度獎助學金的七位優秀學子分別是：南帕沙迪那高中羽毛球隊隊長暨Key Club副會長Christopher劉（劉天鶴）、橙縣藝術學校12年級學生Maggie Ding(丁慕淇）、今秋將進入常春藤盟校達特茅斯學院（Dartmonuth College）就讀的格蘭杜拉高中畢業生Oliver王、今秋將進入西點軍校（West Point）就讀的核桃高中畢業生Joanne Chang（張家馨），亞凱迪亞 高中校友及美國空軍官校（US Air Force Academy）二年級學生Aaron Lee（李德睿）、今秋將進入戴維斯加大就讀的Rancho Verde高中畢業生樓弘錦、今秋將進入聖塔芭芭拉加大就讀的亞凱迪亞高中畢業生Hugo林。

擔任此次獎學金評審召集的美西華人學會秘書長劉榮文教授表示，獲得本年度獎助學金的學生都是來自各個學區品學兼優、出類拔萃的華人學子，他們無論在學術成績、個人才藝、領導才能和公共服務等方面，均表現優異。他特別提到兩位進入軍校的華人學子，希望更多的華人家長打破對軍校傳統認知的局限，充分利用軍校對醫學、法律、政治以及其他廣闊領域的特殊輔助資源，讓華人學子有更寬廣的發展空間。

劉榮文教授特別感謝學會會員和各界人士多年來慷慨捐助。他表示，過去七年，美西華人學會先後發出4萬元獎學金，資助了一批又一批的優秀華人學子。今年也是第一年設立助學金，由美西華人學會前會長、保富銀行資深執行副總裁何興華出資5000元增設助學金，幫助清寒人家的優秀學子。

何興華表示，長達一年多的疫情，對家長和在學孩子都是不尋常一年，很多家長失去工作，高中畢業生經歷前所未有的升學挑戰，能夠在如此艱難的情況下表現優異，難能可貴。她鼓勵更多的華人學子取得更好成績。