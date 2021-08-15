世界日報聯合僑團 22日「飲水思源研討會」共商旱情

世界日報總經理李銘濱感謝美西華人學會、中國工程師學會南加分會與世界日報合作。（記者謝雨珊/攝影）

鑒於加州 嚴重旱情，洛杉磯世界日報 、美西華人學會、中國工程師學會將於22日下午2時至5時，在世界日報大樓四樓，聯合舉辦一場「飲水思源／旱情快報」研討會。

當天將由王竹青、吳基銜、溫俊山三位水利專家，分享南加 州水資源來之不易，報告旱情與南加州應對策略，飲用水的安全水質要求，與南加州地下水管理實例，藉由研討會共同呼籲民眾節約用水。

中國工程師學會南加分會會長王竹青在14日的記者會上表示，加州目前遭遇嚴重乾旱，主要集水區的降雨量皆低於正常年的一半。加州水計畫中最大的水庫（Oroville湖）目前存水僅為總容量的24%。科羅拉多河的密德湖水位也降至建湖以來的最低點。

他說，加州州長已經針對全州58縣中的50縣宣布旱災緊急狀況，且要求全州州民自願省水至少15%，本來就處於半乾旱區的南加州今年更為乾旱，以洛杉磯中區為例，今年降雨量只有六吋、約為正常年的16%。節約用水或提高用水效益，實為當務之急。

王竹青提到，南加州有55%水資源來自北加州集水區及科羅拉多河集水區，另外45%水資源則來自當地的地下水，要取得水資源很不容易。事實上，58縣中有七個縣沒取得乾旱緊急狀況的警告。王竹青說，這七縣均在南加州，主因是南加州去年儲存的水夠多。

世界日報總經理李銘濱感謝美西華人學會、中國工程師學會南加分會與世界日報合作，期盼藉由研討會讓大家建立共識，自覺節約用水和支持水利建設。