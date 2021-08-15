玉山科技講座：AI應用 將是更大型產業革命

南加玉山科技協會13日舉辦講座「從信息時代到智能AI時代」，邀請台灣前科技部政務次長許有進（左），分享人工智能和未來大數據將應用到各行各業的新趨勢。（視頻截圖）

南加玉山科技協會13日舉辦講座「從信息時代到智能AI 時代」，邀請台灣 前科技部政務次長許有進分享人工智能 和未來大數據將應用到各行各業的新趨勢。

許有進表示，他從2017年起在科技部主導AI和人工智能半導體設計方面的計畫。他預計人工智能和未來大數據將應用到各行各業。大家最初在2016年，開始注意到AI是引領下一個產業革命的重要技術。人工智慧的規模會比工業革命大N倍，硬體足夠做運算，人工智慧的突破特別是深度學習方面等，都為AI應用走出實驗室創造條件。

他說，AI需要有很多人才，所以台灣2017年成立四個台灣創新中心，80多個團隊有4000多個研究人員參與AI計畫。半導體「射月計畫」有20多個團隊為AI提供硬體支援。在台北小巨蛋還成立TTA新創基地。太空科技在台灣也在快速發展，3D腦神經機構和基因與細胞治療也是重點發展方向。2021年會看到深度學習、虛擬世界、電子錢包、太空方向技術、基因相關等領域在AI蓬勃發展下，愈來愈成熟。這些行業也會衍生更多的分支，比如無人駕駛等。

台灣2017年AI五大戰略。（視頻截圖）

在Machine Learning機器學習中，從2016年，AI最初只是圖像分析，如今擴展到語言部分，比如語音電視等部分。AI需要更多的計算，因此需要硬體加速，半導體硬體的資源會越來越多。

數據轉型是下一個很重要的領域，2017年開始推出AI時，台灣AI缺少數據，後來隨著半導體應用，台灣在各個領域的數據方面已可達到平均水平。2018年全世界有20ZB Data（皆位元組，Zettabyte，縮寫為ZB ），到2025年會有175ZB Data ，其中30%是Live Data（一種可觀察的數據存儲器類）。企業內部存在數據存在資產不清、數據質量不高、數據與支持未關聯，資料再運用性低等問題，因此數據轉型必須有一個數據中台來整合數據。

講座由南加玉山科技協會理事長俞寧寧主持，駐洛杉磯台北經文處科技組協辦。許有進曾在美國矽谷就業及成功創業，在次長任內推動法規鬆綁、除了促成「台灣科技新創基地（TTA）」成立，還透過建構AI主機、設立AI創新研究中心、打造智慧機器人、半導體射月計畫與科技大擂台等五大策略，促成台灣產業智慧轉型AI化。