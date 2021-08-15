玉山科技講座：AI應用 將是更大型產業革命
南加玉山科技協會13日舉辦講座「從信息時代到智能AI時代」，邀請台灣前科技部政務次長許有進分享人工智能和未來大數據將應用到各行各業的新趨勢。
許有進表示，他從2017年起在科技部主導AI和人工智能半導體設計方面的計畫。他預計人工智能和未來大數據將應用到各行各業。大家最初在2016年，開始注意到AI是引領下一個產業革命的重要技術。人工智慧的規模會比工業革命大N倍，硬體足夠做運算，人工智慧的突破特別是深度學習方面等，都為AI應用走出實驗室創造條件。
他說，AI需要有很多人才，所以台灣2017年成立四個台灣創新中心，80多個團隊有4000多個研究人員參與AI計畫。半導體「射月計畫」有20多個團隊為AI提供硬體支援。在台北小巨蛋還成立TTA新創基地。太空科技在台灣也在快速發展，3D腦神經機構和基因與細胞治療也是重點發展方向。2021年會看到深度學習、虛擬世界、電子錢包、太空方向技術、基因相關等領域在AI蓬勃發展下，愈來愈成熟。這些行業也會衍生更多的分支，比如無人駕駛等。
在Machine Learning機器學習中，從2016年，AI最初只是圖像分析，如今擴展到語言部分，比如語音電視等部分。AI需要更多的計算，因此需要硬體加速，半導體硬體的資源會越來越多。
數據轉型是下一個很重要的領域，2017年開始推出AI時，台灣AI缺少數據，後來隨著半導體應用，台灣在各個領域的數據方面已可達到平均水平。2018年全世界有20ZB Data（皆位元組，Zettabyte，縮寫為ZB ），到2025年會有175ZB Data ，其中30%是Live Data（一種可觀察的數據存儲器類）。企業內部存在數據存在資產不清、數據質量不高、數據與支持未關聯，資料再運用性低等問題，因此數據轉型必須有一個數據中台來整合數據。
講座由南加玉山科技協會理事長俞寧寧主持，駐洛杉磯台北經文處科技組協辦。許有進曾在美國矽谷就業及成功創業，在次長任內推動法規鬆綁、除了促成「台灣科技新創基地（TTA）」成立，還透過建構AI主機、設立AI創新研究中心、打造智慧機器人、半導體射月計畫與科技大擂台等五大策略，促成台灣產業智慧轉型AI化。
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