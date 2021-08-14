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夫婦患癌被開除 前雇主判賠760萬

【洛杉磯訊】
洛縣高等法院。(取自縣府網站)
洛縣高等法院。(取自縣府網站)

一對曾任住房公寓經理的夫妻，其律師9日宣布在民事訴訟中，獲得總計760萬元賠償。訴訟指稱，他們在2017年因感染甲狀腺癌，被Canoga Park綜合大樓的業主和管理層錯誤的解雇。

洛杉磯高等法院陪審團日前裁決，現年58歲的Albert Garcia和他49歲的妻子Stephanie勝訴。這對夫婦將公寓業主Gresham Apartments Investors，以及物業管理公司Seltzer-Doren Management Co. Inc.告上法庭，指控其在2018年3月解雇他們，兩名被告的律師否認當事人有任何不當行為。

訴訟稱，這對夫婦於2013年受雇住在樓中並管理大樓，Albert Garcia於2017年3月被診斷出患甲狀腺癌，導致他暫停工作接受治療。

到2017年9月，由於Albert Garcia需要請假，同時需要住宿，被告對他因此「明顯不滿」。據法庭文件，Garcia在2017年的感恩節前兩周被解雇。

陪審團判給Albert Garcia達235萬元賠償金、他的妻子3萬725元賠償金。周四，同一個陪審團又判給Albert Garcia 400萬元懲罰性賠償，並判給他的配偶125萬元懲罰性賠償。

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