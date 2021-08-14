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河濱夫婦 被控謀殺、性虐寄養孩童

【河濱訊】
河濱縣一對寄養家庭夫婦被控多項重罪。（警方提供）
河濱縣一對寄養家庭夫婦被控多項重罪。（警方提供）

河濱縣茉莉塔市（Murrieta）八旬寄養家庭夫婦，近日被控謀殺、性虐待寄養孩童等多項罪名。縣地檢署表示，寄養家庭部分成年寄養者因缺乏最基本表達認同心理能力，在被告慫恿下從事性活動。

兩名被告夫婦，分別是Michelle Morris Kerin E，80歲，先生是Edward Lawrence"Larry"Kerin，79歲。上周被河濱縣刑事大陪審團控以14項罪名，包括謀殺及性虐待等重罪。據9日公布的起訴書，被告曾在茉莉塔市附近運營一家小型寄養家庭，持續多年現已關閉。寄養家庭主要收留嚴重殘障孩童。

女被告Morris因一名寄養女童死亡，被控二級謀殺。起訴書說，死者生前因身體異常狀況，發生吐血及痛苦呻吟，經過一晚後才被送到急診室。被告稱沒有事，該女孩於2019年4月6日過世，年僅17歲。另一被告即Morris的先生，被控忽視孩童、猥褻罪。

地檢署表示，調查表明，被告多年來對寄養孩童及成年人身體虐待和忽視，對受寄養的三名成年人實施性虐待。有些寄養的成年人缺乏最基本表達認同的心理能力，在被告鼓勵和協助下從事性活動。部分受害者無法說話或行走，需要全天24小時看護。但被告並未安排相關護理，也無保存任何看護記錄。

被告Morris訂12日過堂，保釋金100萬元。被告Kerin已於8日交保獲釋，將於12月初過堂。

河濱縣一對寄養家庭夫婦被控多項重罪。（警方提供）
河濱縣一對寄養家庭夫婦被控多項重罪。（警方提供）

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