101公路逆向行駛 SUV撞卡車1死5傷

101公路逆向行駛撞上大卡車，一死五傷，包括四名兒童。（KTLA 5 視頻截圖）

一輛SUV 汽車12日晚在101高速公路上逆向行駛，在洛杉磯 市Encino地區405公路附近撞上一輛大卡車，造成一人死亡，五人受傷，其中包括四名兒童。

據加州 公路巡邏局稱，8月12日（本週四）晚7時左右，這輛2003款林肯 Navigator SUV 正在101高速公路南行車道上向北行駛，在 Haskell大道以西迎面撞上一輛大卡車。

101公路逆向行駛撞上大卡車，一死五傷，包括四名兒童。（KTLA 5 視頻截圖）

事故發生後，這輛SUV車的司機下車並試圖逃跑，在受到阻止時，司機曾攻擊警方，但被警察使用電擊槍當場制服。肇事司機是31歲的 Cesar Iban Torres，他在被拘留之後送往當地醫院接受治療。

據洛杉磯消防局Nicholas Prange稱，SUV車上的一名成年女性死亡。在此次事故中，SUV車上另有四名兒童也都受傷，被送往當地醫院治療。目前尚不清楚四名兒童的年齡，以及他們與死者、司機之間的關係。

加州公路巡邏局在一份報告中指出，卡車司機「曾試圖避免碰撞，但由於林肯車的不穩定駕駛而無法避免」。目前尚不清楚，毒品或酒精是否車禍發生的一個因素。

該起事故一度導致 101 高速公路部分關閉。