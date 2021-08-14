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新航復飛洛杉磯至台北 票價800元

記者張宏／洛杉磯報導
新加坡航空將於25日起恢復每周三班洛杉磯往返台北的航班。（新航網站）
新加坡航空將於25日起恢復每周三班洛杉磯往返台北的航班。（新航網站）

時隔13年，新加坡航空重開洛杉磯至台北的直飛航線每周三班，華人自然歡迎，尤其經濟艙往返票價含稅不到800元，相當有吸引力。但是，也有人慨嘆台灣現行的隔離政策很趕客，即使想去暫時也無法成行。

新加坡航空將於25日起恢復洛杉磯往返台北的航班，此前新航於2008年10月退出該航線，13年後復航且還是疫情時期，想必有其特別安排佈局。

新航執飛該航線的機種是空中巴士A350-900機型，提供42個商務艙、24個優選經濟艙與187個經濟艙，共253個座位。除了便利的客運直航服務之外，也將使新航拓展貨運服務，將一般貨郵、生鮮產品及高科技產品自台灣運送至美西。

開航機票價格也很誘人，經濟艙往返票價含稅788元，優選經濟艙(豪華艙)票價1318元，商務艙4818元。對此好康，旅行社機票業者李先生表示，最近有客人在詢問，洛杉磯飛台北航線航班越多，票價自然更有競爭力。只是現在台灣14天的隔離政策，讓兩地民眾很少人出行，尤其是那些要住14天隔離酒店的民眾來說，酒店價格加到機票上去，票價就沒什麼吸引力了。只希望疫情早日過去，三家航空公司可任旅客自由選擇。

開航機票價格也很誘人，經濟艙往返票價含稅不過788元。（讀者提供）
開航機票價格也很誘人，經濟艙往返票價含稅不過788元。（讀者提供）

一些民眾對新航復航樂觀其成，華人天恩表示，她以前跑綠卡的年代，新加坡航線機票價格總是最便宜，且飛機又新，空姐又漂亮，最懷念的是飛機上的美食。如今能回歸感覺有更多的選擇。 之前達美航空也飛過這條路線，且還途徑日本，可在當地吃吃買買，打包美食，但是後來就停飛了。

也有華人慨嘆隔離阻斷了洛杉磯和台北的往來。華人Tina李表示，如果沒有疫情，她會立刻買機票回台灣，可現在疫情，只能拼團從台灣郵寄各種美食一解思鄉。新航多年來口碑和安全性都很高，對長榮和華航來說會是強有力的競爭對手。

台灣 航線 疫情

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