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富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

4種維生素 提高老人免疫力

記者王若然／洛杉磯報導
老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）
老年人如何增強免疫力？專家提供方法。（pexels）

加州中國大專院校聯合校友會7日舉辦線上醫療講座，其中邀請iCare Medical Group的丘宜錚（Dr. Edwin Yau）醫學博士講解銀髮族的免疫系統問題及如何提高免疫力的知識。

丘宜錚解釋說，免疫系統對人體很重要，有防止病原體，防禦、殺死腫瘤細胞的生長，保持體內平衡的功能。但是隨著年齡增長，老年人的免疫系統在退化，45歲至65歲為早衰期，65歲以上為老年。衰老主要體現在代謝不活躍，器官功能的下降，特別是消化吸收、代謝、排洩功能等下降。如果調節不當，會進一步促進衰老進程的發展。此外，老年人神經細胞的數量也會逐漸減少。

為了增強免疫系統，老年人要注意飲食、營養素攝取和生活習慣三個方面。飲食上應多攝入優質蛋白質、優質脂肪（幫助維生素吸收）、糖類（有助於能量，但要注意糖尿病）、膳食纖維。

維生素類可以補充維生素A，增強抗病能力，具有抗癌作用。維生素D可以降低老年性骨質疏鬆症。維生素E是一種有效的抗氧化劑，可以減少體內脂質過氧化物的產生。維生素C，可以增強免疫力和機體針對傳染病的抵抗力。其他營養素還可補充硫胺素，防止水腫和四肢麻木。還有核黃素，鈣質和鐵。

除了營養素，老年人應該經常進行緩和的身體鍛煉，獲得充足睡眠，降低壓力，保持健康體重，遵醫囑服藥，多花時間在戶外，接種流感疫苗，消除壞習慣如飲酒、抽菸。

流感疫苗 免疫力 加州

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