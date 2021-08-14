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盜賊猖獗 竊車還挑三揀四 不識骨董

記者張宏／羅斯密報導
李小姐一個小時後出來發現車子後備箱蓋子大開。（讀者提供）
李小姐一個小時後出來發現車子後備箱蓋子大開。（讀者提供）

華人社區盜賊猖獗，光天化日下進行汽車偷竊還挑三揀四。洛杉磯縣華人居民比例不低的羅斯密市（Rosemead），11日下午發生一起汽車竊案，華人車主汽車內的衣服、鞋子、包包等財物被竊，卻獨留單價150元的骨董芭比娃娃，不知道是不識貨還是不愛芭比。

華人李小姐11日下午3時左右將車子停在公司後面的停車場，那個停車場非常隱密，通常都是公司和附近的人才知道。李小姐表示，當時可能在想事情，汽車停好也沒鎖就進公司了。結果一個小時後她出來發現車子後備箱蓋子大開，還以為自己忘記關後備箱，走近才發現是汽車裡的東西被竊。

她說，她車裡東西比較多，主要都是衣服鞋子等物品，且因為最近要參加活動，剛買了幾件新衣服，尤其是一件藍色外套是她找了很久的款式，可惜連標籤都沒拆放在車子後座，沒想到全都不翼而飛。另外一雙高跟鞋、帽子、口罩、20多元的零錢等物品也被打包帶走。不過車裡的芭比娃娃和維尼熊卻倖免於難，估計盜賊不喜歡玩偶，那個芭比娃娃是骨董，在網上能賣到150元，幸虧盜賊不識貨，不然損失更大。

停車場攝像頭只拍下盜賊離去的背影。（讀者提供）
停車場攝像頭只拍下盜賊離去的背影。（讀者提供）

李小姐說，停車場的監控完全沒拍到盜賊模樣，因為盜賊都選攝像頭的死角走。只在最後一秒捕捉到一個男性背影，對方身手矯健，高4呎的牆一下子就翻牆逃走了。她不知道嫌犯是什麼人，也許是惡作劇的小孩，也許是附近遊蕩的遊民，也或許是其他人，慶幸是汽車登記單和一些有家裡地址的東西沒有被偷，車也沒被損害。這些財物加一起也沒有950元，只能當作破財免災，她也不想報警。

不少女生喜歡在車裡放衣服鞋子等物品方便更換，但這樣做無疑給盜賊可乘之機。李小姐說，經過這件事，她都會提醒身邊的女性朋友，不要在車裡放貴重物品，且要鎖好車子，現在的治安絕對不允許馬虎。

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