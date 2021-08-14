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富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

洛學區教職員未接種 將放無薪假

記者謝雨珊╱洛杉磯綜合報導
本周加州2021-22新學年開學，全面落實面對面教學，學生戴口罩上課。(Getty Images)
本周加州2021-22新學年開學，全面落實面對面教學，學生戴口罩上課。(Getty Images)

洛杉磯聯合學區（LAUSD) 教委Megan K. Reilly13日宣布，學區要求所有教職人員及員工，必須在10月15日前完成疫苗接種。教職人員若在期限內仍未打疫苗，該教職人員恐將面臨紀律處份，例如放無薪假等。教職人員倘若因宗教信仰或醫療因素未打疫苗，學區考慮視為個案例外。

Reilly強調，根據科學數據證明，接種疫苗對抵抗新冠病毒有一定成效，疫苗是對抗疫情的重要工具。為了學校所有人員的安全著想，強制要求所有教職人員打疫苗，無疑提供多一層保護。此舉也可保護到目前尚沒資格打疫苗的學生們。希望大家為自身及他人安全，配合強制打疫苗的政策。他提到，這項強制政策得到學區教委會及多個教師聯合工會的支持。

據悉，目前洛縣聯合學區的各學校，要求教職人員及學生在校戴口罩，定期做新冠檢測；校園將提供洗手液，增加校園清潔次數，保持衛生乾淨等。學區也將執行病例追蹤及個案隔離的動作。

本周加州2021-22新學年開學，全面落實面對面教學。加州州長紐森（Gavin Newsom）要求所有學校的教職員工，要麼出示完全接種疫苗的證明，要麼每周至少測試一次新冠核酸檢測。加州繼續實施疫苗接種戰略和措施，全力阻止新冠病毒傳播。

疫苗 學區 加州

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