山麓金線東延 估2026年春竣工

山麓金線 建設局（Foothill Gold Line Construction Authority）12日宣布，總投資15億元的金線東延擴建工程的總體設計基本完成，接下來將是實際建設的快速推進。到目前為止，金線山麓地區東向延長工程已完成總工程的36%。

金線工程在五年前完成從亞凱迪亞 到阿蘇薩的第一期東向延長工程之後，第二期延長工程計畫從格蘭杜拉（Glendora）到波莫那（Pomona）到蒙克萊爾，全程12.3哩、六個車站。其中格蘭杜拉到波莫那9.1哩，途徑四個車站，設計及建造權授予合資企業Kiewit-Parsons（KPJV）。二期延長線主要基礎工程2020年7月從格蘭杜拉與阿蘇薩的交界處開始向東，到本月上旬，工程已完成36%。

金線二期延長工程建設局董事會主席、波莫那市市長蒂姆桑多瓦爾表示，在過去近兩年中，超過300名工程人員全職投入二期延長工程建設，包括數十名專業工程師，雖然面對新冠疫情 的嚴峻挑戰，但工程進展沒有受到很大影響。

金線二期延長工程建設局表示，如果今年10月建設資金能夠落實到位，從格蘭杜拉至波莫那工程可望提前半年、即2025年1月完成；到2026年初，整個延長工程12.3哩六個車站的工程將全部竣工。