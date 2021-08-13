山麓金線東延 估2026年春竣工
山麓金線建設局（Foothill Gold Line Construction Authority）12日宣布，總投資15億元的金線東延擴建工程的總體設計基本完成，接下來將是實際建設的快速推進。到目前為止，金線山麓地區東向延長工程已完成總工程的36%。
金線工程在五年前完成從亞凱迪亞到阿蘇薩的第一期東向延長工程之後，第二期延長工程計畫從格蘭杜拉（Glendora）到波莫那（Pomona）到蒙克萊爾，全程12.3哩、六個車站。其中格蘭杜拉到波莫那9.1哩，途徑四個車站，設計及建造權授予合資企業Kiewit-Parsons（KPJV）。二期延長線主要基礎工程2020年7月從格蘭杜拉與阿蘇薩的交界處開始向東，到本月上旬，工程已完成36%。
金線二期延長工程建設局董事會主席、波莫那市市長蒂姆桑多瓦爾表示，在過去近兩年中，超過300名工程人員全職投入二期延長工程建設，包括數十名專業工程師，雖然面對新冠疫情的嚴峻挑戰，但工程進展沒有受到很大影響。
金線二期延長工程建設局表示，如果今年10月建設資金能夠落實到位，從格蘭杜拉至波莫那工程可望提前半年、即2025年1月完成；到2026年初，整個延長工程12.3哩六個車站的工程將全部竣工。
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