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南加成大校友會8/14線上橋牌賽 80人過招

【洛杉磯訊】 

由南加州成功大學校友會主辦，南加州中國大專院校聯合校友會、南加州台灣大學校友會、亞美會計研究發展基金會共同協辦的「2021年南加州成大校友會53週年線上橋牌邀請賽」，將於8月14日（周六）假國際橋賽的最大線上平台BBO (Bridge Base Online) 舉行。

本次比賽，主協辦單位共邀請80位華洋橋牌好手參賽，參賽者來自南北加州、亞利桑納州、德克薩斯州、麻州、紐約州、和喬治亞州六個地區，分別隸屬於21個不同組織，包括四個校友會和17個城市橋牌社。其中高手林立，包括「亞洲橋牌王」黃光輝大師的美國搭檔、橋牌社主席、和多位美國橋牌協會終身大師級高手等，一同共襄盛舉。

南加州成功大學校友會會長葉俊麟表示：橋牌邀請賽之構想始於2018年，當時南加州成功大學校友會為了慶祝成立50週年，希望推出一個校友會和僑界尚未辦過的活動，於是籌組了「南加州成功大學校友會橋牌邀請賽籌備委員會」，並於之後的兩年假長堤市橋藝中心舉辦兩次橋牌賽，每次都吸引了逾百名華洋橋手共襄盛舉。

2020年受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，將橋牌邀請賽活動轉型為線上(Online)型式繼續舉辦，有大洛杉磯地區80名華洋橋牌好手線上參賽。

如想知道更多南加州成功大學校友會橋牌邀請賽的活動細節，可聯繫葉俊麟，電話：626-810-7285。 

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