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道奇「夜跑馬拉松」 4500人8月1 4日開跑

洛杉磯訊
賽事專屬比賽包。（LADF圖片）
賽事專屬比賽包。（LADF圖片）

由 UCLA Health 主辦的 「2021 年洛杉磯道奇基金會（Los Angeles Dodgers Foundation，簡稱LADF）「夜跑馬拉松」，將於14日(本周六)晚間7時10分在道奇體育場舉行。通過現場和虛擬跑步選項，屆時匯集4500名跑步者，終點站在Centerfield Plaza廣場。

LADF首席執行官 Nichol Whiteman表示，在過去的一年半裡，為了減少疫情傳播，被迫與朋友和家人分開。現在有了確保跑步者安全的嚴格做法，很高興能夠重新建立聯繫並籌集資金來支持最脆弱的洛杉磯人。

主辦方為了跑者安全，會遵循所有CDC和洛縣的指導方針，賽道沿線沒有供水站，鼓勵跑者和觀眾自帶水瓶。活動期間，洛杉磯水電局將提供免費加油區，就是在終點處，所有參賽者都將收到Dasani提供的水瓶和 Melissa's Produce 提供的新鮮水果。此外，所有年滿21歲的登記參賽者，憑有效身份證件，均可免費獲贈 Michelob Ultra啤酒慶祝衝過終點線。

詳情可登錄https://dodgers.race-mlb.com/

洛杉磯 道奇 疫情

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