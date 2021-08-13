割雙眼皮 醫美術語涉污名歧視、醫盼棄用

割雙眼皮手術對很多華人來說不陌生，但這背後卻有一個種族指向性明顯的專業稱謂。（ Eyesthetica提供）

醫美界也有亞裔歧視 ？割雙眼皮手術對很多華人 來說並不陌生，但是這個手術的專業術語叫做「亞洲眼瞼成形術」(Asian Blepharoplasty)，在如今亞裔歧視的背景下，這個術語顯然讓人反感。有華人醫師在專業學術期刊上聯合撰文，希望能棄用這一舊稱，確保做雙眼皮手術患者的情緒健康。

一篇名為「一個醫學手術術語包含種族偏見，是時候停用亞洲眼瞼成形術了」的學術文章，日前在「眼科整形和重建手術」專業期刊上發表，該文由Eyesthetica幾位世界級外科整形手術醫師： Dr. Michael A. Burnstine、Dr. Steven C. Dresner、Dr. David B. Samimi及盧卓民博士（Christopher C. Lo）聯合撰寫。文章重點闡述為什麼這個術語說法令人不安。當外科整形醫師向患者傳達「亞洲眼瞼整形術」這名詞時，可能會強化亞洲眼瞼特徵的負面觀點，對亞裔患者造成一定心理打擊。

華人醫師盧卓民和同事，日前在專業學術期刊上聯合撰文，希望能棄用「亞洲眼瞼成形術」稱謂，確保做雙眼皮手術患者的情緒健康。（ Eyesthetica提供）

共同撰寫的醫師盧卓民表示，數據顯示，全球亞裔人口約有一半生來是單眼皮，這些人是否尋求做雙眼皮手術，完全是個人意願或者醫療目的。這是一項常規和改善眼部外觀的整形手術，但是在專業術語中使用帶有種族及地域偏見性的字眼，不公平。他們撰文的目的是呼籲醫學界盡快停止這種說法，以免扭曲一種常規醫療整形手段。尤其是在現在反亞裔情緒高漲的大環境下，不希望這個術語對亞裔患者造成潛在身心傷害。

他說，「亞洲眼瞼成形術」的說法，無疑是對亞裔的污名，會給人一種亞洲面部特徵，是病理性的錯誤觀念，目前醫學界也再難找出第二個這麼帶有種族偏見性的術語。希望透過改變這一指向性明顯的稱謂，讓亞裔能夠更坦然面對自己的外表和手術選擇，目前這個做法得到很多同行支持。