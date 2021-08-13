洛城新語／守腦如玉 比守身更重要

守腦如玉 比守身更重要

桃色新聞近來不斷，前有男星吳亦凡 涉強姦被捕，後有紐約州長葛謨 涉性侵 辭職；這兩人有難，雖然是八方點讚；但綜合受害女性遭遇來看，想要說不，真的好難。新時代下，守身如玉太過困難，守腦如玉顯得更為重要。

無論吳亦凡，還是葛謨，兩人皆有相同特點；身敗名裂之前，皆是各自領域翹楚。吳亦凡在娛樂圈大紅大紫，葛謨在政界如魚得水；前者曾列富比士中國名人榜第十，後者選總統呼聲不斷。手中資源豐富，往往能讓受害者啞巴吃黃連，有苦不能言。

兩人淫行已久，若不是有受害者情願玉石俱焚，率先講訴自身遭遇，再喚醒更多受害女性，可能他們東窗事發，還要等很多年。無論是揭露吳亦凡醜惡嘴臉的都美竹，還是告發葛謨性侵的Brittany Commisso，她們的生活或許永遠難以回到從前。正如儘管已過20年，但現在一提起陸文斯基，許多民眾首先映入腦海中的，仍是她與柯林頓的性醜聞，還有那句「我曾以為是菠菜蘸醬」，而不是她屢屢強調的受害者身份。

吳亦凡與葛謨在身份光環的加持之下，受害者想要說不，真的好難。吳亦凡洛杉磯選妃，「飯局」目的基本已是公開秘密，但仍有華人女大生願意參與。酒桌上出現疑似毒品等物，已是屢亮紅燈，在這種情況下，仍繼續飲酒至喝多。借用律師劉龍珠的話說，吳亦凡憑藉帥氣與名氣，根本不需要強姦或迷姦。如今眾多女粉提告，更可能是上床後，發現吳亦凡的甜言蜜語都是欺騙，所幸來個魚死網破。

葛謨性侵手段，從已披露的訊息看，已是駕輕就熟，顯然是慣犯。他之所以能如此肆無忌憚，想必總有女性中他手段。她們或考量前途，或有其他幻想；在受欺負後往往選擇沉默，給了葛謨繼續施暴的勇氣。

「諾丁山」式的平民與大明星之間的戀愛，只存在於好萊塢電影中；灰姑娘的故事，也只會出現在迪士尼的童話裡。婚戀講究門當戶對，與明星談戀愛的想法，只應存放在腦海之中；否則十之八九，會落得個被欺騙感情的下場。

在性開放的年代，傳統的守身如玉未免太過守舊，與流行思維有所偏差，那麼守腦如玉，就顯得尤為重要。明知圈套，還存幻想往下跳；最後就算討回公道，補償相比損失，也往往顯得微不足道。