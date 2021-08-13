我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

洛城新語／守腦如玉 比守身更重要

洛城新語

守腦如玉 比守身更重要

桃色新聞近來不斷，前有男星吳亦凡涉強姦被捕，後有紐約州長葛謨性侵辭職；這兩人有難，雖然是八方點讚；但綜合受害女性遭遇來看，想要說不，真的好難。新時代下，守身如玉太過困難，守腦如玉顯得更為重要。

無論吳亦凡，還是葛謨，兩人皆有相同特點；身敗名裂之前，皆是各自領域翹楚。吳亦凡在娛樂圈大紅大紫，葛謨在政界如魚得水；前者曾列富比士中國名人榜第十，後者選總統呼聲不斷。手中資源豐富，往往能讓受害者啞巴吃黃連，有苦不能言。

兩人淫行已久，若不是有受害者情願玉石俱焚，率先講訴自身遭遇，再喚醒更多受害女性，可能他們東窗事發，還要等很多年。無論是揭露吳亦凡醜惡嘴臉的都美竹，還是告發葛謨性侵的Brittany Commisso，她們的生活或許永遠難以回到從前。正如儘管已過20年，但現在一提起陸文斯基，許多民眾首先映入腦海中的，仍是她與柯林頓的性醜聞，還有那句「我曾以為是菠菜蘸醬」，而不是她屢屢強調的受害者身份。

吳亦凡與葛謨在身份光環的加持之下，受害者想要說不，真的好難。吳亦凡洛杉磯選妃，「飯局」目的基本已是公開秘密，但仍有華人女大生願意參與。酒桌上出現疑似毒品等物，已是屢亮紅燈，在這種情況下，仍繼續飲酒至喝多。借用律師劉龍珠的話說，吳亦凡憑藉帥氣與名氣，根本不需要強姦或迷姦。如今眾多女粉提告，更可能是上床後，發現吳亦凡的甜言蜜語都是欺騙，所幸來個魚死網破。

葛謨性侵手段，從已披露的訊息看，已是駕輕就熟，顯然是慣犯。他之所以能如此肆無忌憚，想必總有女性中他手段。她們或考量前途，或有其他幻想；在受欺負後往往選擇沉默，給了葛謨繼續施暴的勇氣。

「諾丁山」式的平民與大明星之間的戀愛，只存在於好萊塢電影中；灰姑娘的故事，也只會出現在迪士尼的童話裡。婚戀講究門當戶對，與明星談戀愛的想法，只應存放在腦海之中；否則十之八九，會落得個被欺騙感情的下場。

在性開放的年代，傳統的守身如玉未免太過守舊，與流行思維有所偏差，那麼守腦如玉，就顯得尤為重要。明知圈套，還存幻想往下跳；最後就算討回公道，補償相比損失，也往往顯得微不足道。

吳亦凡 葛謨 性侵

上一則

鞋店抽獎起爭執 店員勸架被槍殺

下一則

洛縣住院確診數 同步攀高

延伸閱讀

葛謨自傳僅賣不到5萬本 可續領200萬版稅

葛謨自傳僅賣不到5萬本 可續領200萬版稅
霍楚：做完葛謨任期後將競選紐約州長連任

霍楚：做完葛謨任期後將競選紐約州長連任

兩黨聯手圍剿 促繼續彈劾葛謨：承擔全責

兩黨聯手圍剿 促繼續彈劾葛謨：承擔全責
霍楚即將繼任 兩周內提名紐約副州長 延續葛謨部分政策

霍楚即將繼任 兩周內提名紐約副州長 延續葛謨部分政策
清算波及老葛謨橋 首位控訴者也將提告

清算波及老葛謨橋 首位控訴者也將提告
辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

熱門新聞

僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50
圖為Innova的新冠檢測盒。（美聯社）

華人公司新冠試劑獲英國上億大單 引發質疑

2021-08-07 02:20
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20
南加華裔男子打兩劑輝瑞疫苗仍染疫。（Getty Image）

完全接種疫苗 還戴口罩 華男仍中招 咳嗽和失去味嗅覺

2021-08-09 21:29

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題