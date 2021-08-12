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波莫那市打擊流鶯 霍爾特大道招攬皮肉生意暫減

記者啟鉻╱波莫那報導
波莫那市警方將確認從事情色交易嫖客公布在警局網站上。（警方提供）
波莫那市警方將確認從事情色交易嫖客公布在警局網站上。（警方提供）

波莫那市（Pomona）警方於7月間，利用一個月時間，對霍爾特大道流鶯進行重點執法，拘捕多名暗娼和嫖客。自從2021年初開始，警方已在打擊行動中拘捕涉嫌情色交易近300人，有17名遭逼迫從事情色交易受害人被解救。記者9日到霍爾特大道探訪，流鶯數量已大大減少，只有少數疑似流鶯在試圖招攬客人。

波莫那市位於洛杉磯縣與聖伯納汀諾縣交界，長期以來市區存在暗娼和幫派的問題。流鶯主要集中在霍爾特走廊（Holt Corridor）一帶，也就是霍爾特街。據當地商家說，平時沿街總能看到年輕女性，穿著暴露，打扮輕浮，有時一人，有時兩人，在街頭向過路駕駛招攬皮肉生意，這些女性絕大多數是非裔或西裔。長期以來，很影響波莫那市的聲譽。

波莫那市霍爾特街經常有流鶯出沒。（記者啟鉻／攝影）
波莫那市霍爾特街經常有流鶯出沒。（記者啟鉻／攝影）

波莫那市警方7月重點打擊街頭流鶯，共拘捕涉嫌情色交易42人，其中39名女性，三名男性，其中有三名女性多次犯案被拘。多數從事情色交易女性，來自外州或其它加州城市。警方不止一次掃蕩市區非法情色交易，自2021年初至今，拘捕嫌犯近300人，打擊到人口販賣組織，有17名受害者被解救，最小的只有十餘歲，有的是被騙或被脅迫從事情色交易。

警方表示，在這次打擊行動中，7月16日上午11時左右，警方在霍爾特走廊發現一名年輕女性站在街頭，從穿著舉止判斷，是從事情色交易流鶯。經過進一步暸解，這名女性承認自己17歲，從事非法情色交易。警方說，這是行動中發現的第一名未成年女性，警方將她帶到庇護所。

波莫那市警方雖然多次打擊，但霍爾特街頭仍有疑似流鶯出沒。（記者啟鉻╱攝影）
波莫那市警方雖然多次打擊，但霍爾特街頭仍有疑似流鶯出沒。（記者啟鉻╱攝影）

為了持續打擊非法情色交易，警方設立舉報熱線，請民眾提供線索，僅在半個月時間內，就拘捕嫌犯28人，其中六名男性，22名女性。警方還將確定從事非法情色交易嫖客圖片公布在警局網站上，為期15天，從效果看確實能嚇阻一些人的企圖。

波莫那市警方拘捕嫖客。（警方提供）
波莫那市警方拘捕嫖客。（警方提供）

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