汙水廠故障逾月 寶貴飲水挪他用

洛杉磯Hyperion汙水處理廠出大包，一個月前濾水裝置故障，至今無法完全修復，導致百萬加侖廢水直接排入聖塔蒙尼卡灣，並耗費數百萬加侖的飲用水填補工業用水。(洛杉磯市下水道衛生局網頁)

洛杉磯 市Hyperion汙水處理廠(Water Reclamation Plant) 7月11日至12日的12小時間，因為濾水裝置故障，導致百萬加侖廢水直接排入聖塔蒙尼卡灣（Santa Monica Bay），還因為汙水淨化能力不足，導致西區盆地供水區（West Basin Municipal Water District）水源不足，必須額外花50萬元買水，以寶貴的飲用水填補工業、灌溉用水之需。

洛杉磯時報報導，Hyperion事故就像是惡性循環的骨牌效應，先是保齡球、鐵管，甚至是機車等大型廢棄物，逕直衝向Hyperion的入水口，導致這兩年才新增的22呎乘9呎大型廢物攔阻網完全失靈，然後使得水廠內開始淹水，最後導致未經處理的廢水溢出。

更糟的是，因為大量汙泥湧入廠區，事故發生已一個月，該處理場還無法完全恢復原有淨水能力。

近五年來，洛市花了12億元改進下水道系統，Hyperion的升級也花了55萬元，但是這些都無法阻止7月的事故發生。洛時分析，更糟的是，未來如果再碰到類似事件，Hyperion是否還會出包，沒人敢打包票。而在加州 已經缺水之際，還用飲用水充當工業用水，實在是不可理喻的浪費。

更長遠的影響是，Hyperion水廠原本供應大量處理過的廢水，用於洛縣 沿海地區防堵海水滲透的天然地下淡水牆，但在這次事故後，因應全球氣候變遷下的海水倒灌，Hyperion水廠是否足以防堵海水滲入地下水，影響洛縣全面水，恐怕得畫上問號。

按照原本的設計，Hyperion水廠負責淨化市區排出的汙水，然後供應西區盆地供水區，除了用於農工業供水，還有防堵海水倒灌，但在Hyperion發生事故後，西區盆地供水區原本能從Hyperion獲得的3800萬加侖用水，銳減為1300萬加侖，而且水質糟到供水區必須處理再處理，固體廢棄物的總量比以往多了近兩倍。供水區水質直到7月30日才恢復正常。

因為Hyperion的供水量遠低於以往，西區盆地供水區自從7月15日起，必須混雜數百萬加侖的飲用水，才能滿足每天的用水需求，這個量相當於4000個家庭一年的用量。

Hyperion的執行經理Timeyin Dafeta在對媒體的簡報中強調，他們會虛心檢討事故原因，並做出對應改善。但問題最大的源頭，恐怕還在洛市的汙水下水道管理，為何汙水裡會出現17呎長的鐵管，以及整部機車？