我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

汙水廠故障逾月 寶貴飲水挪他用

編譯組╱綜合報導 
洛杉磯Hyperion汙水處理廠出大包，一個月前濾水裝置故障，至今無法完全修復，導致百萬加侖廢水直接排入聖塔蒙尼卡灣，並耗費數百萬加侖的飲用水填補工業用水。(洛杉磯市下水道衛生局網頁)
洛杉磯Hyperion汙水處理廠出大包，一個月前濾水裝置故障，至今無法完全修復，導致百萬加侖廢水直接排入聖塔蒙尼卡灣，並耗費數百萬加侖的飲用水填補工業用水。(洛杉磯市下水道衛生局網頁)

洛杉磯市Hyperion汙水處理廠(Water Reclamation Plant) 7月11日至12日的12小時間，因為濾水裝置故障，導致百萬加侖廢水直接排入聖塔蒙尼卡灣（Santa Monica Bay），還因為汙水淨化能力不足，導致西區盆地供水區（West Basin Municipal Water District）水源不足，必須額外花50萬元買水，以寶貴的飲用水填補工業、灌溉用水之需。 

洛杉磯時報報導，Hyperion事故就像是惡性循環的骨牌效應，先是保齡球、鐵管，甚至是機車等大型廢棄物，逕直衝向Hyperion的入水口，導致這兩年才新增的22呎乘9呎大型廢物攔阻網完全失靈，然後使得水廠內開始淹水，最後導致未經處理的廢水溢出。

更糟的是，因為大量汙泥湧入廠區，事故發生已一個月，該處理場還無法完全恢復原有淨水能力。 

近五年來，洛市花了12億元改進下水道系統，Hyperion的升級也花了55萬元，但是這些都無法阻止7月的事故發生。洛時分析，更糟的是，未來如果再碰到類似事件，Hyperion是否還會出包，沒人敢打包票。而在加州已經缺水之際，還用飲用水充當工業用水，實在是不可理喻的浪費。 

更長遠的影響是，Hyperion水廠原本供應大量處理過的廢水，用於洛縣沿海地區防堵海水滲透的天然地下淡水牆，但在這次事故後，因應全球氣候變遷下的海水倒灌，Hyperion水廠是否足以防堵海水滲入地下水，影響洛縣全面水，恐怕得畫上問號。 

按照原本的設計，Hyperion水廠負責淨化市區排出的汙水，然後供應西區盆地供水區，除了用於農工業供水，還有防堵海水倒灌，但在Hyperion發生事故後，西區盆地供水區原本能從Hyperion獲得的3800萬加侖用水，銳減為1300萬加侖，而且水質糟到供水區必須處理再處理，固體廢棄物的總量比以往多了近兩倍。供水區水質直到7月30日才恢復正常。 

因為Hyperion的供水量遠低於以往，西區盆地供水區自從7月15日起，必須混雜數百萬加侖的飲用水，才能滿足每天的用水需求，這個量相當於4000個家庭一年的用量。

Hyperion的執行經理Timeyin Dafeta在對媒體的簡報中強調，他們會虛心檢討事故原因，並做出對應改善。但問題最大的源頭，恐怕還在洛市的汙水下水道管理，為何汙水裡會出現17呎長的鐵管，以及整部機車？

洛縣 洛杉磯 加州

上一則

返校交通量增加 警局籲注意人車安全

下一則

壯觀山頂新社區 周六盛大開幕供參觀

延伸閱讀

Delta病毒不能小看 洛市警察慶幸打過疫苗才能死裡逃生

Delta病毒不能小看 洛市警察慶幸打過疫苗才能死裡逃生
洛市議會通過進入公共室內場所須出示疫苗證明

洛市議會通過進入公共室內場所須出示疫苗證明
不滿禁驅令延長 挺川富豪狀告洛市府 索賠租金損失1億

不滿禁驅令延長 挺川富豪狀告洛市府 索賠租金損失1億
洛市通過2025年前再建2萬5000單位遊民屋

洛市通過2025年前再建2萬5000單位遊民屋
洛市膽大偷車團夥 陰謀遭揭穿後竟刺傷車主

洛市膽大偷車團夥 陰謀遭揭穿後竟刺傷車主
洛市超市出現活生生的黑熊

洛市超市出現活生生的黑熊

熱門新聞

僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50

超人氣

更多 >
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區