我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

國際桃李盃舞蹈大賽 線下結合線上

【爾灣市訊】
2020-2021年度國際桃李盃舞蹈大賽的部分評委。（主辦單位提供）
2020-2021年度國際桃李盃舞蹈大賽的部分評委。（主辦單位提供）

由泛美中國舞蹈聯盟主辦，南海岸中華文化中心協辦的2020-2021年度國際桃李盃舞蹈大賽，日前進行單、雙、三人舞線下比賽，與線上比賽直播，以及群舞比賽線上錄播。

舞蹈大賽採線上與線下結合形式，匯集來自北美洲、亞洲以及歐洲賽區的晉級選手，以及評委推薦選手入圍年度決賽，共同展示融匯東西、精彩紛呈的舞蹈盛會。本屆國際桃李盃舞蹈大賽，邀請多位名師教授，帶來專業點評。

國際桃李盃舞蹈大賽評委會主席潘志濤表示，決賽包含不同舞種，如中國古典舞、漢唐舞、中國民族民間舞、芭蕾舞、現代舞、當代舞等，選手們根據不同年齡組別，包括幼兒組、兒童組、少年組、青年組和成人組角逐獎項。決賽及頒獎典禮可在泛美中國舞蹈聯盟YouTube頻道中觀看：PACDA Dance。

對於籌備本次大賽，國際桃李盃總召集人、泛美中國舞蹈聯盟執行主任潘琪兒說:「我深深體會，堅持就是一種愛的體現。無論有多難還在堅持乏味的練功和困難重重的網課，並把家裡和大自然變成表演空間，這就是對舞蹈的熱愛！我們很榮幸能用我們的努力，陪伴大家度過這個百年不遇的特殊時期。」

南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭，肯定國際桃李盃以舞蹈在海外發揚中華文化的成效。（...
南海岸中華文化中心執行長鍾幼蘭，肯定國際桃李盃以舞蹈在海外發揚中華文化的成效。（主辦單位提供）

中國 入圍 芭蕾

上一則

僑委會作文比賽開放報名 第一名可獲1000元

下一則

玉山科技協會 13日座談智能AI時代

延伸閱讀

羅志祥第二？霍尊遭9年女友控約砲出軌

羅志祥第二？霍尊遭9年女友控約砲出軌
佛州看板╱塔城世界舞蹈音樂會 14日登場

佛州看板╱塔城世界舞蹈音樂會 14日登場
劉嘉玲分享不老祕密 保養由內而外

劉嘉玲分享不老祕密 保養由內而外
僑務委員魏德珍 舉辦中文學校感恩活動

僑務委員魏德珍 舉辦中文學校感恩活動
夏樂首屆中文音樂劇夏令營 成果豐

夏樂首屆中文音樂劇夏令營 成果豐
王一博負傷回歸 「街舞」粉絲驚又喜

王一博負傷回歸 「街舞」粉絲驚又喜

熱門新聞

僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50

超人氣

更多 >
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區