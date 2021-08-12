國際桃李盃舞蹈大賽 線下結合線上
由泛美中國舞蹈聯盟主辦，南海岸中華文化中心協辦的2020-2021年度國際桃李盃舞蹈大賽，日前進行單、雙、三人舞線下比賽，與線上比賽直播，以及群舞比賽線上錄播。
舞蹈大賽採線上與線下結合形式，匯集來自北美洲、亞洲以及歐洲賽區的晉級選手，以及評委推薦選手入圍年度決賽，共同展示融匯東西、精彩紛呈的舞蹈盛會。本屆國際桃李盃舞蹈大賽，邀請多位名師教授，帶來專業點評。
國際桃李盃舞蹈大賽評委會主席潘志濤表示，決賽包含不同舞種，如中國古典舞、漢唐舞、中國民族民間舞、芭蕾舞、現代舞、當代舞等，選手們根據不同年齡組別，包括幼兒組、兒童組、少年組、青年組和成人組角逐獎項。決賽及頒獎典禮可在泛美中國舞蹈聯盟YouTube頻道中觀看：PACDA Dance。
對於籌備本次大賽，國際桃李盃總召集人、泛美中國舞蹈聯盟執行主任潘琪兒說:「我深深體會，堅持就是一種愛的體現。無論有多難還在堅持乏味的練功和困難重重的網課，並把家裡和大自然變成表演空間，這就是對舞蹈的熱愛！我們很榮幸能用我們的努力，陪伴大家度過這個百年不遇的特殊時期。」
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