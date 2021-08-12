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華人設計5套首日封 恭祝歐巴馬60大壽

記者丁曙／洛杉磯報導
華人集郵家設計一套五個首日封恭祝前總統歐巴馬60大壽，圖為系列第二個紀錄歐巴馬當年在洛杉磯西方學院學習。（魏進發提供）
華人集郵家設計一套五個首日封恭祝前總統歐巴馬60大壽，圖為系列第二個紀錄歐巴馬當年在洛杉磯西方學院學習。（魏進發提供）

美國第44任前總統歐巴馬(Barack Obama) 8月4日迎來60歲大壽，洛杉磯華人集郵家設計了一套五個首日封，涵蓋了他從出生、就學、從政、到當選總統的人生剪影，慶祝歐巴馬生日快樂。

歐巴馬與前第一夫人米雪兒(Michelle Obama) 7日(上週六)在麻州瑪莎葡萄園(Martha Vineyard)的海濱度假豪宅，舉辦60歲大壽慶祝派對，社群媒體也陸續傳出當天參加派對的賓客拍攝的畫面，歐巴馬在現場載歌載舞，十分開心。

洛杉磯中美集郵中心主任魏進發指出，這一套歐巴馬總統賀壽首日封，以圖案、郵戳和文字記錄他的生平大事。封面左上方主圖為歐巴馬肖像，左下方文字為「美國第44任總統，2009年1月20日就職」；右下方印有加州工業市郵局郵戳「2021年8月4日」和圖案「生日快樂」。

此外，五個首日封透過郵戳或圖案的變化，分別記錄了歐巴馬的出生地夏威夷（Honolulu, HI）、高中畢業後就讀於洛杉磯西方學院（Occidental College）、從政後在芝加哥當選伊利諾州（Chicago, IL.）聯邦參議員，拜登在賓州史克蘭敦（Scranton, PA）祝賀他60大壽，以及象徵代表美國最高權力的白宮和國會山莊的圖案。

在中華文化中，60象徵著六六大順、吉祥如意，60年一甲子，因此古人又把60歲生日稱為「回甲日」。魏進發推出的賀壽封系列，在編排系列上擷取豐富的郵封典故和人物花絮，與集郵愛好者和讀者一起分享。

歐巴馬 美國 洛杉磯

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