洛市新規定 進公共場所要看接種證明

洛杉磯市議會全數通過，公共室内場所要求出示疫苗證。（洛市官網）

洛杉磯 市議會11日以13比零票通過動議，由市府律師準備一項法規，要求進入洛杉磯市轄區的室内公共場所，包括餐館、酒吧、健身房、音樂廳、電影院 、劇院甚至零售店等場所的民眾，要出示至少已部分接種疫苗 的證明。

該動議是洛杉磯市議員Nury Martinez，和Mitch O'Farrell上周提出。 O'Farrell表示，相關大量數據已證明疫苗對大家的保護作用，但仍有很多人不願意接種疫苗，導致疫情不斷起伏，死亡增加，包括一些12歲以下的孩子。動議11日獲得洛杉磯市議會市議員全數通過。

洛杉磯市議會表示，要求出示疫苗證明並不是刁難任何人獲得生活必需品、食物、藥品或參與社交活動，但選擇不接種疫苗，在某種程度上來說是對周邊人不負責的決定。洛市法規可能和紐約市的差不多，但如果包括零售業，限制會更多。

該動議還指示首席立法分析師，與經濟勞動力和發展部，及市檢察官辦公室合作，看是否在更廣的商業空間比如企業、商業組織實施類似法規，同時也責成他們徵集來自家長、家長團體、教師、兒科醫生和非營利組織的意見，看相關法規是否擴展到托兒服務和相關企業。

數名反對者11日前往洛杉磯市府大廳抗議，反對洛市府以行政手段强制要求民眾打疫苗。