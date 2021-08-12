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奇怪的疫苗謠言阻擋防疫

洛城新語   

美國推出各種新冠疫苗迄今八個月，全美注射率6日才超過1.65億人，勉強達到美國人半數；如果不是最近變種Delta病毒肆虐，傳染力增強近十倍，刺激數百萬人趕忙注射，任憑各州推出「疫苗百萬元摸彩」或每人發100元獎勵，都無濟於事。網上各種反對疫苗謠言盛行，無奇不有，是阻擋注射的主要推力。

持平地說，過去各種疫苗都經多年甚至十數年大規模試驗，確認沒有後遺症，才讓民眾普遍注射；新冠疫情太嚴重，以致短短不到一年，已有多種疫苗被政府「授權緊急使用」，近日可望獲聯邦政府正式批准，或許可讓小部分還有疑慮的人加入注射行列。

美國迄今未注射的人約分兩類，一類是懷疑疫苗不安全者，另一類是只信謠言、不信科學的人，很多是共和黨「川粉」。

主要謠言分幾類：一，認為疫苗可永久改變人類DNA，類似轉基因植物；如注射會變成不可知的怪人，再也回不去了，「印度神童」就曾預言，地球人類會消失一大半。但BBC等媒體訪問多位權威專家，輝瑞和莫德納等使用mRNA疫苗原理，抽取病毒內部分核糖核酸編碼蛋白製成疫苗，注射進人體只會釋放新冠病毒刺突蛋白，使免疫系統產生抗體抵抗病毒，並不會改變人體細胞DNA。

二，世界流傳甚廣的謠言說，新冠疫情只是掩護，目的是在人類身上植入政府可追蹤的微晶片，把微晶片放入疫苗注射進人體。微軟創辦人比爾．蓋茲幕後主使，他因此被罵翻。很多川粉信這個謠言。調查顯示，20%西語裔尤其非法移民更相信此說，因而不敢注射。

但用常識想，一瓶疫苗最初六人共用，後來改為大包裝供十人用，打疫苗採隨機取用，那一瓶疫苗打進誰的身體，未見護士登記、區別，如何追蹤？再說，清如水的疫苗如何溶入微晶片？誰的高科技能製造？追蹤民眾的目的何在？每一個疑問都可戳破謠言。但信者恆信，就像川粉相信，大選是川普勝利了一樣，考驗人的智商原來這麼容易！

三，台灣常使用的Line等社交軟體，近日傳聞打輝瑞、莫德納等用mRNA技術的疫苗兩年後，會出現腦神經病變，還說醫師已開始治療去年10月打疫苗的人，請大家注射前三思。謠言言之鑿鑿說，X光照相透視發明並使用30年後，人類才發現它的輻射有害人體，疫苗也一樣。

這段謠言要已打疫苗者自求多福，看造化了。目前全球疫苗多數使用mRNA技術，唯獨台灣高端、聯亞疫苗不用這項技術，它未經第三期試驗，也未被外國政府批准。有人推論，謠言似在推銷這兩種國產疫苗。

網路時代真假消息混雜，惡意謠言充斥，拜登政府抱怨臉書上反疫苗假訊息太多，YouTube等平台或各國皆如此。每個人都有為自己身體打不打疫苗的決定權，但疫苗如經驗證安全，在個體、群體利益選擇下，個體除非與世隔絕，否則不能拒打疫苗，沒有危害公眾安全的權利。

謠言無法阻擋科學，但疫苗未來會不會有後遺症，確實還存在疑慮，現在只能兩害相權取其輕了。

疫苗 美國 晶片

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