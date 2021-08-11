蒙面匪搶好萊塢豪宅 與退役警槍戰1死2傷

三名搶匪被洛市警方攔下，警員從車上拖下胸部中彈的搶匪。（警員隨身機錄影截圖）

洛杉磯 市警局（LAPD）10日公布三名黑人搶匪，日前搶劫好萊塢 大企業負責人的私宅，與私人警衛發生槍戰後，警方追捕嫌犯過程的視頻畫面，本案搶匪一死一傷。該警衛是剛退休 的洛杉磯縣警員。

今年6月25日警方隨身錄影畫面顯示，搶匪在與私人警衛駁火後開車逃離現場，幸好前往急救的消防員恰巧看到搶匪車子逃離方向，通報給警方。

三名搶匪當天凌晨2時許，搶劫位於西好萊塢Blue Jay Way 1400街區的住宅，主人為快時尚Fashion NOVA執行長 Richard Saghian，警衛是剛從洛縣警局退休的警員，與搶匪在住宅外街道激烈交火。

洛市警局在在Santa Monica Blvd.與N. Doheny Dr.，攔下三名搶匪開的灰色Audi車，駕駛未受傷，第二人腿部中槍，第三人胸部中槍，警員把第三人從車上拖下來時，他尚有氣息，警員立刻急救，但數分鐘後傷重斷氣。

LAPD員警的隨身機錄影畫面顯示，一名未成年嫌犯一直哀號，說他中彈快死了，不過傷勢較輕，但另一名已不能言語的成年嫌當場死亡。