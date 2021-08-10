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聯合校友會健康講座 防疫養生受益多

記者王若然／洛杉磯報導
南加州中國大專院校聯合校友會7日成功舉辦醫療健康視訊講座。（南加州中國大專院校聯合校友會提供）
南加州中國大專院校聯合校友會7日成功舉辦醫療健康視訊講座。（南加州中國大專院校聯合校友會提供）

加州中國大專院校聯合校友會7日成功舉辦醫療健康視訊講座，當天邀請五位不同領域專家進行不同主題的演講，約130人在線參加。

當天活動，宋正輝醫學博士（Dr.James Song）談「認識新冠肺炎變種病毒的感染風險」，張天明醫學博士（Dr. Tianming Zhang）談「新冠病毒中醫養生」，丘宜錚醫學博士（Dr. Edwin Yau）談「銀髮族的健康促進和養生」，何思傑醫學博士（Dr. Jason Ho）與陳韋價醫學博士（Dr. Weber Chen）談「血液與腫瘤」。

宋正輝講解最近Delta病毒如何引起洛縣疫情加重，以及打疫苗的重要性。提及打疫苗可以給民眾帶來很好的防護，12歲以上的民眾都應該接種疫苗，尤其是年齡大的人。目前證明市面上的三種疫苗都是安全有效，可以保護民眾免於重症、住院或死亡，從而保護自己和家人的健康。

丘宜錚詳細講述銀髮族增強免疫力的重要性，談如何從要注意飲食、營養素攝取和生活習慣三方面提升免疫力。張天明從中醫角度，談新冠病毒對人身體造成的影響以及如何預防。何思傑與陳韋價講述乳癌多發人群，及目前診治的主要手段。

南加州中國大專院校聯合校友會7日成功舉辦醫療健康視訊講座。（南加州中國大專院校聯...
南加州中國大專院校聯合校友會7日成功舉辦醫療健康視訊講座。（南加州中國大專院校聯合校友會提供）

每個演講段落都開放問答，解答聽眾疑問。當天還對預先報名註冊者進行現金抽獎活動，以及對前100名註冊者贈送隨身口罩盒活動。

洛僑中心主任張皓鈞及副主任廖儷雲均參與線上活動。

當天講座活動召集人為大專聯合校友會2019年理事長陳鳳桃，活動總幹事為謝靜華。其他工作人員有會長郭文斌，理事長陳蓓蓓，第一副會長黃敏，第二副會長黃禾青等。

疫苗 免疫力 加州

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