新港灘破30年前謀殺案 兇手已亡

新港灘警局偵破一樁1980年的謀殺冷案。圖為冷案被害者內斯比特。（OCRegister)

南加橙縣新港灘警局（Newport Beach Police Department）9日發聲明表示，該局運用遺傳系譜學及最新鑑證科學技術，偵破一宗1980年的謀殺冷案，不過兇手早已於1999年死亡。

新港灘警方偵破的案件發生於1980年，一名住在爾灣的42歲女性被殺。據悉，被害者內斯比特（Judy Nesbitt）1980年11月26日下午，在新港灘帶著她認為是「買家」的一名男性，參觀她有意出售的一艘Felicidad IV遊艇。在參觀遊艇寢室的過程中，這名叫做馬克斯（Kenneth Elwin Marks）的男子試圖誘惑內斯比特。

兩人之後因一言不合經過一陣暴力打鬥，馬克斯掏槍射殺內斯比特，並偷走被害者皮包裡的信用卡 及現金等財物，逃離現場。而馬克斯直至1999年死亡，都不曾被懷疑為兇手。

新港灘警局在聲明上指出，警方從未放棄偵破這起冷案。該案蒐集的頭髮等證物都還保留著，從髮根提取不知名嫌犯的DNA 基因，於2002年在聯邦調查局（FBI ) 建檔，該DNA從未符合任何人的檔案。

內斯比特於1980年11月26日下午，在新港灘帶著她認為是「買家」的一名男性，參觀遊艇。（新港灘官網）

Green Laboratories公司於2018年，提供FBI更多DNA基因檔案配對。近期則運用遺傳系譜學技術，在專家協助下終於證實該冷案作案兇手就是馬克斯。

警方在找到兇手後，立即通知內斯比特的家人們。新港灘警局局長Jon T. Lewis 指出，這宗冷案兇手早已離開人間，但真相大白仍可讓被害者家人解開心結。案件終於告一段落。該警局感謝多單位的配合及努力。