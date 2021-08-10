洛城新語╱強制接種 疫苗之路新轉折點

Delta變種病毒導致新一輪疫情 爆發，全國每日新增感染率和住院率都急劇上升。為應對疫情，加州、維吉尼亞州、紐約市 等地的政府部門、衛生機構先後推出強制疫苗 接種措施，一些大公司也加入隊伍，這是新冠疫苗之路全新的轉折點。

CNN近日宣布開除三名員工，原因是他們未接種疫苗即回辦公室上班，違反公司防疫規定；緊接著，聯合航空宣布實施疫苗強制接種政策，6萬7000名員工必須於10月25日前接種疫苗；與此同時，加州要求220萬名醫療保健和長期護理工作者，在9月30日之前必須完全接種疫苗。

此外，一些公共場所如餐廳、電影院、健身房等開始要求民眾提供接種證明才能進入。從獎勵疫苗到強制接種，一場全國性疫苗運動正在如火如荼進行。據報導，強制令一出，紐約第一針疫苗接種者的數字迅速增長，可見此令確實有效，讓一些猶豫不決的人在關鍵時刻選擇接種。

但疫苗強制令必然引發爭議，就像當初的口罩強制令一樣。

印第安納大學八名學生因學校的強制疫苗令提起訴訟，認為此舉違反憲法保障的身體自主權及醫療選擇權。但印州地區法院、聯邦第七巡迴上訴法院先後作出裁決，支持大學強制學生接種疫苗。

對於強制疫苗接種，關鍵論點是，強制是否侵犯了未接種疫苗者的人權和公民自由。

什麼是人權和公民自由？人權是所有人因存在而享有的權利，包括人們享有見解和言論自由權以及宗教自由權，人權還包括免受傷害的權利；而公民自由是指一個國家的憲法或法案賦予人民的權利，簡而言之，公民自由主要關注做個人想做的事情的自由。

疫苗辯論的一個關鍵點就是人權賦予所有人免受傷害的權利。反對疫苗強制者認為，一些人因擔心疫苗副作用而拒絕接種，那強制就侵犯了免受傷害的權利。

對此，相關人權專家指出，如果不傷害他人，那人們可以有選擇的權利，選擇接種疫苗或者不接種。但是，面對新冠疫情這樣的公共醫療危機，一些部門的工作人員、學校師生，如果他們不接種疫苗，那就將公眾置於感染的危險之中，讓其他人受到傷害。

北卡羅來納州法學教授Mark Hall提出，因為一個人的選擇，會影響其他人和廣大公眾的健康，人們沒有拒絕接種疫苗的基本權利。

1905年，美國曾有一起類似判例，當時法院裁定麻薩諸塞州拒絕接種天花疫苗的人須接受懲罰，最高法院維持各州強制接種天花疫苗的權力，法院在其意見中指出：憲法保障的自由並不意味著，每個人在任何時候和任何情況下，都享有完全不受約束的絕對權利，疫苗接種之爭或可從中得到啟示。