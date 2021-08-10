我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

洛城新語╱強制接種 疫苗之路新轉折點

洛城新語

Delta變種病毒導致新一輪疫情爆發，全國每日新增感染率和住院率都急劇上升。為應對疫情，加州、維吉尼亞州、紐約市等地的政府部門、衛生機構先後推出強制疫苗接種措施，一些大公司也加入隊伍，這是新冠疫苗之路全新的轉折點。

CNN近日宣布開除三名員工，原因是他們未接種疫苗即回辦公室上班，違反公司防疫規定；緊接著，聯合航空宣布實施疫苗強制接種政策，6萬7000名員工必須於10月25日前接種疫苗；與此同時，加州要求220萬名醫療保健和長期護理工作者，在9月30日之前必須完全接種疫苗。

此外，一些公共場所如餐廳、電影院、健身房等開始要求民眾提供接種證明才能進入。從獎勵疫苗到強制接種，一場全國性疫苗運動正在如火如荼進行。據報導，強制令一出，紐約第一針疫苗接種者的數字迅速增長，可見此令確實有效，讓一些猶豫不決的人在關鍵時刻選擇接種。

但疫苗強制令必然引發爭議，就像當初的口罩強制令一樣。

印第安納大學八名學生因學校的強制疫苗令提起訴訟，認為此舉違反憲法保障的身體自主權及醫療選擇權。但印州地區法院、聯邦第七巡迴上訴法院先後作出裁決，支持大學強制學生接種疫苗。

對於強制疫苗接種，關鍵論點是，強制是否侵犯了未接種疫苗者的人權和公民自由。

什麼是人權和公民自由？人權是所有人因存在而享有的權利，包括人們享有見解和言論自由權以及宗教自由權，人權還包括免受傷害的權利；而公民自由是指一個國家的憲法或法案賦予人民的權利，簡而言之，公民自由主要關注做個人想做的事情的自由。

疫苗辯論的一個關鍵點就是人權賦予所有人免受傷害的權利。反對疫苗強制者認為，一些人因擔心疫苗副作用而拒絕接種，那強制就侵犯了免受傷害的權利。

對此，相關人權專家指出，如果不傷害他人，那人們可以有選擇的權利，選擇接種疫苗或者不接種。但是，面對新冠疫情這樣的公共醫療危機，一些部門的工作人員、學校師生，如果他們不接種疫苗，那就將公眾置於感染的危險之中，讓其他人受到傷害。

北卡羅來納州法學教授Mark Hall提出，因為一個人的選擇，會影響其他人和廣大公眾的健康，人們沒有拒絕接種疫苗的基本權利。

1905年，美國曾有一起類似判例，當時法院裁定麻薩諸塞州拒絕接種天花疫苗的人須接受懲罰，最高法院維持各州強制接種天花疫苗的權力，法院在其意見中指出：憲法保障的自由並不意味著，每個人在任何時候和任何情況下，都享有完全不受約束的絕對權利，疫苗接種之爭或可從中得到啟示。

疫苗 疫情 紐約市

上一則

完全接種疫苗 還戴口罩 華男仍中招 咳嗽和失去味嗅覺

下一則

超市生鮮活魚從哪來 訪Kent SeaTech養殖場

延伸閱讀

拒打疫苗 網購假接種卡 大學生別鬧了

拒打疫苗 網購假接種卡 大學生別鬧了
沒打疫苗真要命 佛州教會10天內痛失6成員

沒打疫苗真要命 佛州教會10天內痛失6成員
完全接種疫苗 還戴口罩 華男仍中招 咳嗽和失去味嗅覺

完全接種疫苗 還戴口罩 華男仍中招 咳嗽和失去味嗅覺
南加內陸兩縣疫情反撲 公衛專家呼籲打疫苗

南加內陸兩縣疫情反撲 公衛專家呼籲打疫苗
陳時中認了台灣疫苗告急：先滿足第1劑

陳時中認了台灣疫苗告急：先滿足第1劑
加州公立學校教師是否需要強制接種疫苗 引發爭議

加州公立學校教師是否需要強制接種疫苗 引發爭議

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開