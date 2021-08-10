我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

鬥雞眼棄養貓變網紅 卡通萌樣 年收數十萬

記者張宏／洛杉磯報導
Nala對Varisiri來說就是孩子。（Varisiri提供）
Nala對Varisiri來說就是孩子。（Varisiri提供）

一隻被棄養貓咪如何成為instagram上，有400萬粉絲的貓網紅？這隻神奇貓咪宛如上天的禮物，給牠的亞裔主人帶來數十萬元的年收入，還和知名品牌PAUL & JOE Sister推出周邊產品大賣。這就是Nala，Instagram上最受歡迎的貓科動物，一隻暹羅與虎斑混血貓咪的傳奇故事。

影音來源：記者張宏

來自泰國的女孩Varisiri Methachittiphan，11年前在貓咪收容所遇到了一隻小貓，當時只有幾個月大。當Varisiri抱起這隻貓咪，牠用舌頭舔了她，這讓她決定收養這隻毛絨絨又可愛的貓咪，並取名Nala。

Varisiri在2012年為Nala開設社交網路賬號，當時只是與泰國的家人和朋友分享她的小貓。Nala有著明亮的藍色眼睛，牠的眼睛雖然有點鬥雞眼，但是獨特的卡通感，非常有辨識度，所以Nala的人氣飆升。開設賬號的六個月後Nala就成為網紅貓咪，擁有很多粉絲，這些粉絲多數年齡在18歲至32歲，遍及印尼、馬來西亞、日本、印度等地，且65%為女性粉絲。

Varisiri表示，很多粉絲留言說Nala不像真的，反而像迪士尼的卡通人物，認為牠非常可愛。她發布照片的風格以自然為主，很少做任何後期修圖，都是Nala真實的樣子。她每天都會發Nala的照片或視頻，和粉絲保持互動。她的目標很簡單，希望能讓人們開心，傳遞快樂和正面的東西。如今Varisiri和六隻貓生活在一起。

Nala有著明亮的藍色眼睛，它的眼睛雖然有點鬥雞眼，但是獨特的卡通感非常有辨識度...
Nala有著明亮的藍色眼睛，它的眼睛雖然有點鬥雞眼，但是獨特的卡通感非常有辨識度。（Varisiri提供）

她說，Nala就像是自己的孩子一樣。還記得收養Nala的時候，她還只是一名普學生，因為公寓不讓養寵物，她還不得不搬家。等她畢業時，Nala的粉絲量和收入已能支撐起她的生活。她開始專職經營Nala的Ins和臉書賬號，後來還為另外兩隻收養的貓咪也開設社交賬號，她一年收入超過六位數，幾年前她從租住的公寓搬到自己的房子。

Nala有時高冷有時黏人，喜歡待在窗戶前看鳥、看車。Nala不喜歡人摸牠的腹部，疫情之後Varisiri不敢讓Nala出去，也不讓陌生人隨便摸牠。最近Nala剛度過牠的11歲生日，世界各地的粉絲寄來各種可愛的畫作和禮物。

Nala的粉絲遍布世界各地。（INS截圖）
Nala的粉絲遍布世界各地。（INS截圖）

作為一隻紅了九年的資深網紅貓咪， Varisiri表示，Nala很有網紅自覺，牠是家裡眾多貓咪的老大。牠見過很多大場面，知道自己要什麼。牠上電視、拍廣告、和名人合影，疫情前帶牠去加拿大旅遊時，還時常被粉絲攔住要和牠合影。之前舉辦粉絲見面會，還有粉絲看到牠淚灑當場，表示Nala為她的生活帶來療癒愈和快樂。

知名品牌PAUL & JOE Sister都推出很多貓咪相關的服飾產品，日前品牌找到Nala，希望推出一系列Nala周邊產品，包括T恤、杯子、口罩、抱枕等，設計Nala睡覺的樣子、聖誕Nala等圖案，非常可愛趣萌，所以產品一推出就大受歡迎，很多款式圖案已賣斷貨。

PAUL & JOE Sister提供本報讀者專屬福利，使用折扣碼NALALOVE，可在https://www.paulandjoe.us/collections/nala-cat，獲得NALA X PAUL & JOE SISTER產品半價優惠。

知名品牌PAUL & JOE Sister推出一系列Nala周邊，T恤非常受歡迎...
知名品牌PAUL & JOE Sister推出一系列Nala周邊，T恤非常受歡迎。（官網圖）

疫情 泰國 迪士尼

上一則

「美國風情中華心」 酈如丘導覽跨時空藝術之旅

下一則

完全接種疫苗 去夜店戴口罩 華男仍確診

延伸閱讀

為何棄養貓變身網紅貓...400萬粉絲和數十萬年收入

為何棄養貓變身網紅貓...400萬粉絲和數十萬年收入
賓州州大華生江一帆 左手物理右手槓鈴

賓州州大華生江一帆 左手物理右手槓鈴
賓州州大華生江一帆 左手物理右手槓鈴

賓州州大華生江一帆 左手物理右手槓鈴
走進會動的星空、賞漫天向日葵 沉浸式梵谷展南加登場

走進會動的星空、賞漫天向日葵 沉浸式梵谷展南加登場
走進會動的梵谷名畫展享受視覺盛宴

走進會動的梵谷名畫展享受視覺盛宴
南加治安差怎自衛？ 上百華人齊練「功夫」防身

南加治安差怎自衛？ 上百華人齊練「功夫」防身

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開