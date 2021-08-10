鬥雞眼棄養貓變網紅 卡通萌樣 年收數十萬

Nala對Varisiri來說就是孩子。（Varisiri提供）

一隻被棄養貓咪如何成為instagram上，有400萬粉絲的貓網紅？這隻神奇貓咪宛如上天的禮物，給牠的亞裔主人帶來數十萬元的年收入，還和知名品牌PAUL & JOE Sister推出周邊產品大賣。這就是Nala，Instagram上最受歡迎的貓科動物，一隻暹羅與虎斑混血貓咪的傳奇故事。

影音來源：記者張宏

來自泰國 的女孩Varisiri Methachittiphan，11年前在貓咪收容所遇到了一隻小貓，當時只有幾個月大。當Varisiri抱起這隻貓咪，牠用舌頭舔了她，這讓她決定收養這隻毛絨絨又可愛的貓咪，並取名Nala。

Varisiri在2012年為Nala開設社交網路賬號，當時只是與泰國的家人和朋友分享她的小貓。Nala有著明亮的藍色眼睛，牠的眼睛雖然有點鬥雞眼，但是獨特的卡通感，非常有辨識度，所以Nala的人氣飆升。開設賬號的六個月後Nala就成為網紅貓咪，擁有很多粉絲，這些粉絲多數年齡在18歲至32歲，遍及印尼、馬來西亞、日本、印度等地，且65%為女性粉絲。

Varisiri表示，很多粉絲留言說Nala不像真的，反而像迪士尼 的卡通人物，認為牠非常可愛。她發布照片的風格以自然為主，很少做任何後期修圖，都是Nala真實的樣子。她每天都會發Nala的照片或視頻，和粉絲保持互動。她的目標很簡單，希望能讓人們開心，傳遞快樂和正面的東西。如今Varisiri和六隻貓生活在一起。

Nala有著明亮的藍色眼睛，它的眼睛雖然有點鬥雞眼，但是獨特的卡通感非常有辨識度。（Varisiri提供）

她說，Nala就像是自己的孩子一樣。還記得收養Nala的時候，她還只是一名普學生，因為公寓不讓養寵物，她還不得不搬家。等她畢業時，Nala的粉絲量和收入已能支撐起她的生活。她開始專職經營Nala的Ins和臉書賬號，後來還為另外兩隻收養的貓咪也開設社交賬號，她一年收入超過六位數，幾年前她從租住的公寓搬到自己的房子。

Nala有時高冷有時黏人，喜歡待在窗戶前看鳥、看車。Nala不喜歡人摸牠的腹部，疫情 之後Varisiri不敢讓Nala出去，也不讓陌生人隨便摸牠。最近Nala剛度過牠的11歲生日，世界各地的粉絲寄來各種可愛的畫作和禮物。

Nala的粉絲遍布世界各地。（INS截圖）

作為一隻紅了九年的資深網紅貓咪， Varisiri表示，Nala很有網紅自覺，牠是家裡眾多貓咪的老大。牠見過很多大場面，知道自己要什麼。牠上電視、拍廣告、和名人合影，疫情前帶牠去加拿大旅遊時，還時常被粉絲攔住要和牠合影。之前舉辦粉絲見面會，還有粉絲看到牠淚灑當場，表示Nala為她的生活帶來療癒愈和快樂。

知名品牌PAUL & JOE Sister都推出很多貓咪相關的服飾產品，日前品牌找到Nala，希望推出一系列Nala周邊產品，包括T恤、杯子、口罩、抱枕等，設計Nala睡覺的樣子、聖誕Nala等圖案，非常可愛趣萌，所以產品一推出就大受歡迎，很多款式圖案已賣斷貨。

PAUL & JOE Sister提供本報讀者專屬福利，使用折扣碼NALALOVE，可在https://www.paulandjoe.us/collections/nala-cat，獲得NALA X PAUL & JOE SISTER產品半價優惠。