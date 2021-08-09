我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨準備打持久戰 幕僚長德羅莎「不堪壓力」先辭職

張翔樺 榮獲國會服務金質獎章

記者楊青／鑽石吧報導
富樂頓特洛伊高中11年級優秀華裔學生張翔樺（Kathleen Zhang）榮獲國會頒發的服務金質獎章。（張翔樺提供）
富樂頓特洛伊高中11年級優秀華裔學生張翔樺（Kathleen Zhang）榮獲國會頒發的服務金質獎章。（張翔樺提供）

富樂頓特洛伊高中（Troy High School）11年級華裔學生張翔樺（Kathleen Zhang），日前榮獲國會服務金質獎章（Congressional Award, Initiative Achievement Service Gold Medal），成爲本年度全國500位青少年社區服務與自我發展最高榮譽獲得者之一，也是鑽石吧地區唯一的獲獎者。

張翔樺和她的義工團隊常年定期前往麥當勞之家陪伴和幫助癌症和重病兒童。（張翔樺提供...
張翔樺和她的義工團隊常年定期前往麥當勞之家陪伴和幫助癌症和重病兒童。（張翔樺提供）

生長在鑽石吧的張翔樺，是特洛伊高中校報主編，長期熱心社會公益。2018年九年級時，她成立學生非營利組織Mcdonald House Volunteer Gruop，利用課餘時間前往洛縣和橙縣麥當勞之家，陪伴來自世界各地的癌症和重病孩童，為他們烹飪美食，帶領他們做手工玩遊戲，減輕病童們治療期間的痛苦。在張翔樺的帶動下，很多同學紛紛加入麥當勞之家義工團隊，短短兩年已超過100人，他們平常每個月都會組團前往麥當勞之家看望病童，每逢母親節、父親節和聖誕節等還會給病童們準備各種禮物，減輕病童治理期間的身體痛苦和精神壓力。

張翔樺和她的義工團隊常年定期前往麥當勞之家陪伴和幫助癌症和重病兒童。（張翔樺提供...
張翔樺和她的義工團隊常年定期前往麥當勞之家陪伴和幫助癌症和重病兒童。（張翔樺提供）

從1979年開始的美國國會服務與個人成就獎，以公眾服務（Voluntary public service）、體育活動（Physical fitness）、探索精神（Expedition/exploration）以及個人發展（Personal development）等四項指標作為基本評審標準，國會服務獎章分六個等級，張翔樺獲得最高的金質獎章。

富樂頓特洛伊高中11年級優秀華裔學生張翔樺（Kathleen Zhang）榮獲國...
富樂頓特洛伊高中11年級優秀華裔學生張翔樺（Kathleen Zhang）榮獲國會頒發的服務金質獎章。（張翔樺提供）

父母分別來自上海和澳門，張翔樺從小上中文學校，能講流利的國語、粵語和上海話，她三歲半開始學跳中國民族舞蹈和彈鋼琴。因為疫情關係，國會金質獎章改由鑽石吧市長代爲頒發和表彰，張翔樺表示，獎章是對她和她的團隊共同奉獻的鼓勵，只要有人需要幫助，她將一如既往，隨時準備奉獻愛心和熱情。

張翔樺三歲半開始學習中國民族舞蹈，14年不綴。（張翔樺提供）
張翔樺三歲半開始學習中國民族舞蹈，14年不綴。（張翔樺提供）

鑽石吧 麥當勞 母親節

上一則

都是為了錢 柯比岳母告妻官司和解了

下一則

中文學校總會 網路教學成趨勢

延伸閱讀

第42屆麥當勞華埠夏令會隆重舉行

第42屆麥當勞華埠夏令會隆重舉行
國會暴亂毆警第1人認罪 健身房老闆12罪名夠判20年

國會暴亂毆警第1人認罪 健身房老闆12罪名夠判20年
國會暴亂毆警 第1人認罪 健身房老闆12罪名夠判20年

國會暴亂毆警 第1人認罪 健身房老闆12罪名夠判20年
國會暴動後 第3名警察自殺 家屬哀痛：回來人都變了

國會暴動後 第3名警察自殺 家屬哀痛：回來人都變了
國會暴動後「人都變了」 第3名警察自殺

國會暴動後「人都變了」 第3名警察自殺

麥當勞缺工搶才 祭員工福利加碼

麥當勞缺工搶才 祭員工福利加碼

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆
美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰

美國新增確診創6個月新高 官員：國家瀕臨崩潰
東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息
中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了