張翔樺 榮獲國會服務金質獎章

富樂頓特洛伊高中11年級優秀華裔學生張翔樺（Kathleen Zhang）榮獲國會頒發的服務金質獎章。（張翔樺提供）

富樂頓特洛伊高中（Troy High School）11年級華裔學生張翔樺（Kathleen Zhang），日前榮獲國會服務金質獎章（Congressional Award, Initiative Achievement Service Gold Medal），成爲本年度全國500位青少年社區服務與自我發展最高榮譽獲得者之一，也是鑽石吧 地區唯一的獲獎者。

張翔樺和她的義工團隊常年定期前往麥當勞之家陪伴和幫助癌症和重病兒童。（張翔樺提供）

生長在鑽石吧的張翔樺，是特洛伊高中校報主編，長期熱心社會公益。2018年九年級時，她成立學生非營利組織Mcdonald House Volunteer Gruop，利用課餘時間前往洛縣和橙縣麥當勞 之家，陪伴來自世界各地的癌症和重病孩童，為他們烹飪美食，帶領他們做手工玩遊戲，減輕病童們治療期間的痛苦。在張翔樺的帶動下，很多同學紛紛加入麥當勞之家義工團隊，短短兩年已超過100人，他們平常每個月都會組團前往麥當勞之家看望病童，每逢母親節 、父親節和聖誕節等還會給病童們準備各種禮物，減輕病童治理期間的身體痛苦和精神壓力。

張翔樺和她的義工團隊常年定期前往麥當勞之家陪伴和幫助癌症和重病兒童。（張翔樺提供）

從1979年開始的美國國會服務與個人成就獎，以公眾服務（Voluntary public service）、體育活動（Physical fitness）、探索精神（Expedition/exploration）以及個人發展（Personal development）等四項指標作為基本評審標準，國會服務獎章分六個等級，張翔樺獲得最高的金質獎章。

富樂頓特洛伊高中11年級優秀華裔學生張翔樺（Kathleen Zhang）榮獲國會頒發的服務金質獎章。（張翔樺提供）

父母分別來自上海和澳門，張翔樺從小上中文學校，能講流利的國語、粵語和上海話，她三歲半開始學跳中國民族舞蹈和彈鋼琴。因為疫情關係，國會金質獎章改由鑽石吧市長代爲頒發和表彰，張翔樺表示，獎章是對她和她的團隊共同奉獻的鼓勵，只要有人需要幫助，她將一如既往，隨時準備奉獻愛心和熱情。