張翔樺 榮獲國會服務金質獎章
富樂頓特洛伊高中（Troy High School）11年級華裔學生張翔樺（Kathleen Zhang），日前榮獲國會服務金質獎章（Congressional Award, Initiative Achievement Service Gold Medal），成爲本年度全國500位青少年社區服務與自我發展最高榮譽獲得者之一，也是鑽石吧地區唯一的獲獎者。
生長在鑽石吧的張翔樺，是特洛伊高中校報主編，長期熱心社會公益。2018年九年級時，她成立學生非營利組織Mcdonald House Volunteer Gruop，利用課餘時間前往洛縣和橙縣麥當勞之家，陪伴來自世界各地的癌症和重病孩童，為他們烹飪美食，帶領他們做手工玩遊戲，減輕病童們治療期間的痛苦。在張翔樺的帶動下，很多同學紛紛加入麥當勞之家義工團隊，短短兩年已超過100人，他們平常每個月都會組團前往麥當勞之家看望病童，每逢母親節、父親節和聖誕節等還會給病童們準備各種禮物，減輕病童治理期間的身體痛苦和精神壓力。
從1979年開始的美國國會服務與個人成就獎，以公眾服務（Voluntary public service）、體育活動（Physical fitness）、探索精神（Expedition/exploration）以及個人發展（Personal development）等四項指標作為基本評審標準，國會服務獎章分六個等級，張翔樺獲得最高的金質獎章。
父母分別來自上海和澳門，張翔樺從小上中文學校，能講流利的國語、粵語和上海話，她三歲半開始學跳中國民族舞蹈和彈鋼琴。因為疫情關係，國會金質獎章改由鑽石吧市長代爲頒發和表彰，張翔樺表示，獎章是對她和她的團隊共同奉獻的鼓勵，只要有人需要幫助，她將一如既往，隨時準備奉獻愛心和熱情。
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