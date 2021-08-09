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中文學校總會 網路教學成趨勢

記者李雪／洛杉磯報導
全美中文學校聯合總會在8日舉辦年會暨研討會的視訊會議閉幕式。（視訊會議截圖）
全美中文學校聯合總會在8日舉辦年會暨研討會的視訊會議閉幕式。（視訊會議截圖）

全美中文學校聯合總會8月6日至8日三天，舉辦第27屆年會暨第七屆中文傳承教育國際研討會。在8日的視訊會議閉幕式上，頒發獎狀給多項比賽優勝學生，其中與世界日報合辦的僑校作文比賽中，也有多名優秀學員獲獎。

于趾琴(右下)頒獎給僑校作文比賽得獎學生並合影。（視訊會議截圖）
于趾琴(右下)頒獎給僑校作文比賽得獎學生並合影。（視訊會議截圖）

全美中文學校聯合總會總會長李梅如指出，本屆研討會主題「網絡學習經驗談」，此外該會還舉辦各項學藝競賽，除了和世界日報合辦的作文比賽讓學生們書寫學華語的心得，還有雙語勳章認證、成語比賽、歷史文化常識比賽、國語演講比賽和多媒體簡報比賽。

當天的閉幕式上，同時頒獎給前述各項比賽獲獎者。頒獎嘉賓包括美國外語教學委員會（ACTFL）主席Jessica Haxhi、洛杉磯僑教中心主任張皓鈞、洛杉磯世界日報社長于趾琴。

張皓鈞在致詞中誇獎此次研討會成果豐碩，也感謝和世界日報為活動做了很多報導，還舉辦作文比賽，他恭喜每位獲獎的學子們。Jessica Haxhi致詞時鼓勵孩子們，稱他們都是超級英雄，因為掌握一門外語等同有不同周圍人的超級能力、超級視野、聽力和精神能力，研究也證明會多語言的人更有創意，學術也更多成功，她還稱會外語就像可以飛，即使去任何國家，都會更好地知道如何跨文化交流。接著她向雙語勳章認證的學生頒發獎狀。

洛杉磯世界日報社長于趾琴則表示，語文不只是生活的溝通，還是文化的介面，可以讓自己對世界的認識更多。她指出，世界日報以中文為介面提供實時報導，其中也有中文教育的版面，幫助讀者透過文字的閱讀，了解更多生活層面。她恭喜並祝福當天得獎的學生們，也表示樂於和師生們一起在這條傳承發展中文文字的道路上攜手並進。隨後她通過視訊，向僑校作文比賽中的初級組、中級組、高級組和成人組的得獎學生頒獎合影。

會中，張皓鈞頒獎給獲得成語比賽，歷史文化常識比賽，國語演講比賽，多媒體簡報比賽的學子們。這些學生來自全美各地，有華裔也有其他族裔。演講比賽，多媒體簡報比賽的第一名學生還表演了他們演講和簡報作品。

張皓鈞頒獎給各項比賽的學子們。（視訊會議截圖）
張皓鈞頒獎給各項比賽的學子們。（視訊會議截圖）

世界日報 洛杉磯 教育

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