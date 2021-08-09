非法種大麻 竟合法用水 聖伯納汀諾縣29棕櫚村居民抗爭

聖伯納汀諾縣的沙漠裡處處可見大麻田。（NBC）

聖伯納汀諾縣沙漠小鎮廿九棕櫚村（Twentynine Palms）現在有些「雜草叢生」（weed）的麻煩。自從加州 公投通過第64號提案後，非法種植大麻 變成輕罪，只能科以500元罰鍰，許多大麻偷種客就找上地處偏遠的廿九棕櫚村，一間間棚屋地蓋，築起屏障以防查察，甚至還養起猛犬，不讓附近居民上門查看。

廿九棕櫚村的居民對鄰家的大麻田擔心受怕，但更誇張的是，這些非法種大麻者還能合法用水，讓他們擔心自身的用水權益受到侵害。2019年曾被大麻田鬥牛犬咬傷大腿的泰希爾（Amy Tessier），一開始身心俱疲，但是後來轉為氣憤，「為何他們可以堂而皇之的在附近偷種大麻？」

泰希爾因此和先生泰勒（Jeff Taylor）開始聯合附近鄰居，針對非法大麻種植展開搜證與檢舉行動。社區自購的無人機Dragon One Community Watch迄今拍到120處非法種植行為。泰希爾告訴NBC，她現在一點都不怕，因為她要保護鄰居、保護小孩。

居民泰希爾2019年曾被大麻田的鬥牛犬咬傷大腿，鮮血直流。（NBC）

夫婦倆後來發現，要知道那裡在偷種大麻一點都不難，先是平地蓋起一排排的棚屋，然後出現包覆著黑色膠布的圍籬，接著是「內有惡犬」的告示，最後就會出現人造護堤，讓執法人員或附近鄰居難以察覺裡面在搞什麼鬼。

另外一個有點讓人訝異的徵兆則是，大麻田外最後會出現合法的供水管道，還有市府的水表。先生泰勒說，這根本就是拿合法的水，灌溉非法的大麻，非得讓市府斷水不可。廿九棕櫚村供水區被問到這個問題時，發言人奧堤加（Adan Ortega）說，切斷供水有事實上的困難，因為居民宣稱的過度用水並不存在。

供水區2013年至2020年的紀錄顯示，廿九棕櫚村的用水是持續減少的，特別是2020年進入乾旱限水後，用量更少。而且奧堤加說，如果切斷非法大麻田的供水，這些人反而找更偏遠的地方，破壞管線以便偷水。這點讓泰希爾與泰勒更為困擾。

聖伯納汀諾縣的統計，至少有千處的非法大麻田；警局的發現更多，可能比縣府還多上幾百家，根本查不勝查。聖伯納汀諾縣政委員Dawn Rowe說，如果能夠進入緊急狀態 ，必然能讓加州提供的資源更多，資金、人力與法律協助。

泰希爾則說，其實答案可能更簡單，既然加州有多如牛毛的法律規章，那她們就持續蒐證，持續通報縣府，讓大麻執法小組（MET）一直開罰，罰到業者怕為止。大概只有這樣，才能還沙漠小鎮一個安寧。