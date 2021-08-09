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奧洛維爾水位過低 水力發電廠破天荒喊卡

編譯組╱綜合報導
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)
奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒關閉。(Getty Images)

加州最重要的水庫因水位過低，導致水力發電廠首次被迫關閉，這表明加州不僅面臨極度乾旱危機，也造成水力力發電缺口，必須用石化燃料發電來彌補。

四年前，位於沙加緬度以北的美國最高水壩奧洛維爾湖水壩(Oroville Dam)曾成為國際大新聞，當時水庫在強大冬季風暴中、蓄水至水壩頂端，洶湧洪水摧毀洩洪道，導致緊急疏散18萬8000人。但在目前加州惡化乾旱現況下，相反的問題正在發生：奧洛維爾湖水壩水位降至有史以來最低，水力發電廠破天荒於8月5日第一次關閉，因為不再有足夠的水，發動旋轉渦輪機與發電。

加州水資源局長尼梅斯(Karla Nemeth)表示，水壩水位降到極低點，是加州正在經歷因氣候引起乾旱的前所未有影響之一。水庫5日水位僅剩24%、低於1977年9月創下的歷史最低紀錄。水位已降至入水管之下，入水管通常會向水壩下基岩的愛德華凱悅發電廠(Edward Hyatt Power Plant)的六個巨大渦輪機輸送水。

水力發電是加州的第二電力來源，每年提供加州15%電力。根據美國能源部，今年前4個月，加州水電產量比去年同期減少37%、比2019年同一期間減少71%。

加州 美國 洪水

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