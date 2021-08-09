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拒打疫苗 不見棺材不掉淚

洛城新語

美國新一波疫情因為delta變種病毒又起，洛杉磯縣8月7日一天確診病例即達4283人，直逼今年2月疫情高峰期的單日確診數，但還是有不少人不見棺材不掉淚。

至目前為止，洛杉磯縣約1000萬人口中，完全接種疫苗者約53%，至少打完一劑者約61%。換言之，洛縣仍有39%人，即390萬人完全曝露在病毒威脅下。尤其南加各學區已陸續開學，但12歲以下兒童現在還不能打疫苗，家長和教師都很擔心兒童成為疫情的破口，兒童如果被傳染，家中如果有老年人同住，更要加倍小心。

雖然打完兩劑疫苗後，仍有可能染疫，例如剛從美國到上海的前NBA球星林書豪，而全美各地突破性感染(breakthrough)者的比率越來越高。但不打疫苗的人，中鏢機率遠遠大於打過的人，而且會傳染給其他人。更重要的是，打滿兩劑疫苗的人萬一中鏢，變成重症或死亡的機率也很低。種種科學統計數據擺在面前，沒有什麼好爭論。 

主流媒體近來報導，不少堅決不打疫苗的人不幸染疫，最後悔不當初，在臨前留下遺願，勸告親友早點注射。還有一名佛羅里達州非裔男子Marquis Davis的家屬，把喪禮變成新冠病毒檢測和疫苗注射活動，完成死者的願望。南加州有一位華裔女士本來對疫苗很排斥，但日前親眼透過視訊，看到好友不幸染疫後痛不欲生的情景，加上子女開學在即，才回心轉意全家都去打了疫苗。 

因為自己對科學的解讀、宗教、政治，或某些個人原因，堅決不打疫苗的人，政府並沒有權力，硬把疫苗打進他們的身體裡。但你如果選擇不打，就請一直留在封閉的處所，不要與大眾接觸，如此保障了你對打疫苗選擇權的自由，更保障你自己和公眾不被傳染。

令人不解的是，美國有相當比率的第一線醫護人員、警察和消防人員，儘管因工作需要必須與未知有無感染的民眾接觸，但他們就是拒絕不打疫苗。以洛縣警局(LASD)為例，至今已有2094名員警染疫，超過員警總人數20%，但最近洛縣縣政委員會下令，包括縣警局在內的洛縣逾10萬員工，都必須注射疫苗，代表基層洛縣員警的工會卻對此命令表示反對，洛市警局(LAPD)的情況也類似。 

全世界有很多國家的民眾，正因為等不到疫苗，無法正常生活、上學、養家餬口，甚至因此生病或死亡。美國得天獨厚，疫苗多到打不完。以4000萬人口的加州為例，至8月7日統計，全州各單位現有509萬劑疫苗庫存等待施打，相當於71天的存量。加州公衛人員到低注射率社區登門拜訪，廣設注射站宣傳和免費施打，還祭出每人150萬元的鉅額樂透大抽獎，以及注射發獎金50元，但總是有一批人不願打疫苗。

美國至今已有3580萬人感染新冠、61.6萬人死於新冠，是全球的超級重災區，但疫苗供應量也最充足，令其他疫苗極度短缺的國家羡慕不已。然而部分美國人卻「人在福中不知福，不見棺材不掉淚」，令人浩嘆。

疫苗 美國 洛縣

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