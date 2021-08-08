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疑酒駕越線撞車 亞凱迪亞1死1重傷

亞凱迪亞訊
亞凱迪亞警局調查6日深夜發生的車禍事故。(CBS)
亞凱迪亞警局調查6日深夜發生的車禍事故。(CBS)

亞凱迪亞市6日(周五)深夜發生一起嚴重車禍，一輛疑似超速汽車衝過隔離線迎面撞上另外一輛汽車，導致受害汽車一死一重傷。警方初步調查車禍原因可能與肇事者酒後駕駛和超速失控有關。

据調查該起車禍事故的亞市警官Steven Castillo表示，車禍發生在周五深夜10時50分左右，地點是在亞凱迪亞鮑爾溫大道（Baldwin Avenue）和拉斯吐納斯路（Las Tunas Drive）交口處，一輛疑似超速的汽車正面撞上另外一輛迎面駛來的汽車，受害汽車男駕駛當場死亡，車上一名乘客受重傷。警方到場後將傷員迅速送往附近的巴沙迪那亨廷頓紀念醫院搶救。

Castillo警官表示，另外一輛汽車的司機和一名乘客似乎都沒有受傷，但該車駕駛可能涉嫌酒後駕駛和超速，事故發生後，該未受傷的司機也被送往亨廷頓醫院接受酒精檢測。

Castillo警官表示，車禍發生前，涉嫌肇事的汽車在拉斯吐納斯路上由西向東高速行駛，後來突然失去控制，衝過隔離線道，迎面撞上受害汽車。奇怪的是，受害汽車一死一重傷，疑似肇事汽車無大礙。

目前此案仍在進一步調查當中，亞凱迪亞警方呼籲任何目擊者提供信息，可致電亞凱迪亞警察局626-574-5151，或匿名熱線800-222-8477。

汽車 車禍 亞凱迪亞

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