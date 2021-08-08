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安置遊民 擔心治安與房價

記者張宏／亞凱迪亞報導
亞市市府7日舉辦遊民問題論壇，探討目前政府相關遊民的工作。（記者張宏／攝影）
亞市市府7日舉辦遊民問題論壇，探討目前政府相關遊民的工作。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞市的遊民最新統計106人，市府之前試圖在洛縣屬地建立遊民住所，但因為不少市民反對而無限期擱置。為了尋求更多人認同的遊民解決辦法，亞市市府7日舉辦遊民問題論壇，數百名市民參與發言，包括部分華人

當日早上到下午，陸續有200多位市民來到亞市高中表演中心參與遊民問題論壇，市政經理Dominic Lazzaretto、警局局長中村（Roy Nakamura）、副市長鄭博仁等人參與。

在發言者中，支持建立遊民微型住所的人們身穿著綠色T恤，而不少華人則表示反對。不少人質問，亞市有106名遊民，但是遊民住所只能提供30個床位該如何分配？市政經理Dominic Lazzaretto表示，首先法律沒有規定要提供多少個遊民床位；其次，屆時會按照遊民個案考慮，有基本審核條件，比如說沒有嗑藥習慣且能獨自生活的遊民，有專門人員進行深度審核。

警局局長中村表示，城市如有收容所，警察執法就很方便管理。如果遊民紮營的地方不合法，警察幫助他們尋找當地收容所，或和收容所工作人員一起幫助他們尋找棲身的地方。

一些支持建立遊民住所的人們。（讀者提供）
一些支持建立遊民住所的人們。（讀者提供）

一名女市民表示，亞市有很多女性和孩子無家可歸，其中一個女性遊民，很多民眾都認識她，但她真正需要的是工作，她知道這個遊民曾經住過的地方很可怕。遊民也是人，也要有人的基本尊嚴。她在巴沙迪那工作的大樓遇到一名男性遊民，他看起來很可怕，兩人四目相對。她試圖繞過去，但遊民跑過來問她，難道他看起來像一個謀殺犯嗎？如果人們都把遊民當作瘟疫或謀殺犯，這個世界是不是太冷漠了？

但也有反對者認為，除了遊民收容所，應該有更好的解決辦法。在亞市蓋遊民收容所會影響亞市品質和房價，那些贊同新建遊民住所的人，如果把遊民住所蓋到他家的後院，會同意嗎？難道除了遊民住所，市府就沒有更好的辦法麼？

一名華人女市民表示，她對那些以善心幫助遊民的人們致敬，但是這個城市沒有駕馭這種善良的能力，只會帶來混亂。不能忘記遊民強姦越南女性的案件，類似的案件發生了幾起。那些想幫助遊民的人，可以把遊民帶到他家去安置，求仁得仁。

亞市圖書館工作人員發言表示，在亞市圖書館，涉及服務遊民的事件不到1%。在亞市公共場合，出現的遊民以60歲以上的女性居多。有些遊民很害怕去收容所，也有遊民連續七年出現，有的還是祖母級的。圖書館每周三上午10時到12時會有專人幫助遊民，像天普市圖書館還有給遊民使用電腦和設備的專門時段。她希望遊民進來亞市圖書館時，能安心使用電腦找工作或者其他資訊。

亞市副市長鄭博仁表示，遊民問題已嚴重困擾了很多華裔居民及小商戶。目前針對在佩克路保護公園（Peck Road Conservation Park）修建微型房屋收容所（Tiny Home Shelter）計劃，更是引發社區支持及反對方居民激烈辯論。

亞市市府7日全天舉辦遊民問題論壇，探討目前政府相關遊民的工作。（記者張宏／攝影）
亞市市府7日全天舉辦遊民問題論壇，探討目前政府相關遊民的工作。（記者張宏／攝影）

圖書館 工作 華人

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