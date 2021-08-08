加拉哈布拉警局門前槍戰 1嫌遭擊斃1警重傷

橙縣拉哈布拉警局外爆槍戰，居民現場外觀望。（KTLA截圖）

南加州橙縣 拉哈布拉市警察 局（La Habra PD）大門外6日晚爆發槍戰，一個嫌犯被擊斃，一名警員受重傷送往醫院搶救，警局稱這名警員「目前傷勢嚴重但穩定」。

拉哈布拉警察局在一條推文中說，當晚7時04 分左右接到了電話，在位於 150 N. Euclid St. 的警察局前門外發生了騷擾，警方作出了回應。後來，在警局大門前發生了衝突事件，一名警員中槍受傷，一個嫌疑人被擊斃，在現場發現了一把槍。

拉哈布拉市議員戈麥斯（James Gomez）當晚 8時在 Facebook的直播視頻中說，「我可以確認有一個人被槍殺，他的屍體在警察局門前，但不是警員」。

目前死者的身份尚不清楚，也沒有其他嫌疑人參與其中。有關該起暴力事件的許多其他細節目前還無法獲得，橙縣地方檢察官辦公室正在調查，包括採訪現場的鄰居和警察。

市民卡里洛 (Veronica Carillo) 告訴媒體，「聽到了三聲槍響，我還以為是在放煙花」。當時她在附近跑步，聽到一些好像是女性的聲音，「立刻放下槍」（Drop the gun now）！

拉哈布拉警察局位於拉哈布拉大道和Euclid Avenue的東北角，靠近市政廳。 當晚在地方電視台播放的場景顯示，案發現場附近幾條街道都被封鎖，執法車輛出動。