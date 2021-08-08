賓州州大華生江一帆 左手物理右手槓鈴

江一帆練習力量舉已七、八年。（記者張宏／攝影）

奧運會中國 舉重選手呂小軍奪冠，讓舉重項目獲得更多關注。住在亞凱迪亞（Arcadia）的學生江一帆，是賓州州立大學（PSU）的大四學生，他除了喜歡自己的物理專業，也是學校舉重俱樂部成員，可謂左手學術，右手舉重兩不誤。

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影音來源：記者張宏

現正值暑假，江一帆在忙著準備碩士博士連讀的學校申請之外，也堅持每周有四天會去健身房鍛鍊，外加四個小時的運動單車。這樣持續性強度的運動訓練，對江一帆來說已習以為常。他從高中開始就喜歡舉重，參加學校的舉重俱樂部，還拿過團體第二名的成績，進入賓州州大也一樣加入俱樂部。

江一帆身穿俱樂部隊服。（記者張宏／攝影）

他說，大學舉重俱樂部有100多人，其中華人是個位數，但亞裔占三分之一，並不算少數。他練習舉重已有七、八年時間，自己三項最好的成績是420公斤，坦言還有很大的進步空間。而美國 舉重和中國舉重完全不同，在美國偏向力量舉，包括深蹲、臥推和硬拉，本來是基本力量訓練的重要手段，後來發展為獨立的體育運動競賽項目。

現在正值奧運，當中國舉重隊紛紛奪冠時，他特別激動。他說，中國舉重水平數一數二，尤其是呂小軍選手37歲了還能保持如此優秀的體能，讓他非常佩服。他深深了解拿起槓鈴那一瞬間的心理壓力，如果脫手，那更是壓力更大。不過這也是他喜歡這項運動的原因之一，能不斷戰勝自己。

江一帆閒暇喜歡做美食。（江一帆提供）

江一帆閒暇喜歡做美食。（江一帆提供）

物理也是江一帆的熱愛，甚至連21歲生日蛋糕也用物理公式推導符號作為圖案，代表自己未來的無限可能性。大學畢業後他打算繼續申請碩博連讀，加州理工學院是他的目標之一，「目前還不知道機會有多大，要明年才能知道」。

暑期因為疫情他常待在家裡，他喜歡一邊運動一邊觀看美食 視頻，有時也會動手做，包括日本料理、中式麵食和西餐等。他說，他喜歡各式美食，每天那麼辛苦運動，也是為了吃美食的時候更加有空間。