慈濟「返校送愛心」活動 家長憂開學傳播染疫

佛教慈濟基金會美西地區愛滿地聯絡處負責人陳健、阿罕布拉學區教委越華裔曾煥堅（左一）贈送新書包給清寒學生。（記者謝雨珊／攝影）

佛教慈濟基金會美國總會7日在阿罕布拉市高中（Alhambra High School) 舉辦「返校送愛心活動」，為200多戶低收入家庭的學生，提供背包、鞋子、書籍、50元現金卡等返校用品。在疫情 期間為避免人群聚集，清寒家庭分批抵達現場領物資。

當天有不少父母親帶著小孩來領新書包，孩子們面露笑容為開學做準備。然而，不少家長心中仍為疫情感到擔憂。

一名帶著三個孩子領書包的墨裔母親Mariana受訪表示，孩子在疫情期間每天待在家，三個孩子只有一人打了疫苗 ，如今又有Delta變種病毒。雖然擔心孩子被感染，但更不想看到孩子待在家悶悶不樂的樣子。Mariana表示，她經常提醒孩子遵守防疫措施戴口罩，也深入了解學區 的防疫措施，期盼學區認真遵守規矩，保護師生不染疫。

另一位華裔父親帶著兩個女兒來現場，同樣擔心Delta變種病毒，但他無法時常在家照看女兒，只好讓她們去學校上課，只能多叮嚀孩子遵守防疫措施，萬事小心。

三名慈濟青少年志工也在現場接受採訪，三位高中生都表示，將去學校上課，由於身邊許多人都已打了疫苗，因此不是很擔心，他們對於返校開學感到很開心，因為可以看到很久未見的同學們。不過有一名青少年志工則認為，學校不該開放，會讓學生陷入「可能被感染」風險，她相當擔心在校上課的狀況。

阿罕布拉學區教委越華裔曾煥堅（Ken Tang）給清寒學生贈送新書包。（記者謝雨珊／攝影）

阿罕布拉學區（Alhambra USD）教委越華裔曾煥堅（Ken Tang）到場探訪返校送愛心活動，非常感謝慈濟給予清寒學生的關懷。他也提到，學生將在下周開學返校，許多學校均已做好完全準備，學區的教職人員及學生每周接受檢測，每人上學上班都必須戴口罩，以避免讓病毒在校園內傳播。曾煥堅也提到，學區也將不定時設置接種疫苗處，鼓勵所有教職人員及學生打疫苗。

佛教慈濟基金會美國總會7日在阿罕布拉市高中舉辦「返校送愛心活動」。（記者謝雨珊／攝影）

佛教慈濟基金會美西地區愛滿地聯絡處負責人陳健表示，因為疫情關係很多人受影響。這次趁學區在開學前，特地提供一些學用物資給孩子，讓他們為開學做準備，同時帶動社區發揮守望相助的能力。此外，他提到，疫情期間有很多人沒食物吃，也有些人不敢外出買食材，慈濟因此舉辦食物銀行等活動，讓更多有需要的人得到乾糧等物資。