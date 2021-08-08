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華裔民選官員協會 方樹強接任會長

記者謝雨珊 / 蒙特利公園市報導
洛杉磯社區學院學區理事會理事方樹強（Mike Fong）接任美國華裔民選官員協會會長。（記者謝雨珊/攝影）
洛杉磯社區學院學區理事會理事方樹強（Mike Fong）接任美國華裔民選官員協會會長。（記者謝雨珊/攝影）

美國華裔民選官員協會（Chinese-American Elected Officials）6日晚在蒙市萬宜酒店 (Courtyard by Marriott Hotel)，舉行2021年理事就職典禮暨頒獎儀式，洛杉磯社區學院學區理事會（LA Community College District Board of Trustees）第七選區理事方樹強（Mike Fong）接任會長。

國會議員趙美心主持新任會長及理事們宣誓儀式。(記者謝雨珊/攝影）
國會議員趙美心主持新任會長及理事們宣誓儀式。(記者謝雨珊/攝影）

14名理事在眾多華裔民選官員的見證下完成宣誓。（記者謝雨珊/攝影）
14名理事在眾多華裔民選官員的見證下完成宣誓。（記者謝雨珊/攝影）

當天由國會議員趙美心主持新任會長及理事們宣誓儀式。14名理事在眾多華裔民選官員的見證下宣誓。新任理事包括：胡張燕燕（Grace Hu)、周伯華(Andrew Chou)、吳孟蓁(Cindy Wu)、黃祖恩(Andrew Wong)、戴守真(Sho Tay)、文尚丞（William Man)、黃瑞雅(Peggy Huang)、梁僑漢(Hans Liang)、劉珝林(Stan Liu)、饒影凡(Yvonne Yiu)、鄭博仁(Paul Cheng)、陳贊新(Peter Chan)、及張培駿(Albert Chang)。

華裔 美國 洛杉磯

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