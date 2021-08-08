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疫後重聚 南加世華婦女會續推實體、線上活動

記者謝雨珊／蒙特利公園市報導
北美洲世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華（右）及南加州分會會長唐久麗（左）。（記者謝雨珊／攝影）
北美洲世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華（右）及南加州分會會長唐久麗（左）。（記者謝雨珊／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會6日晚間舉辦感恩餐會，感謝團隊姐妹們一年來的所有努力以及家人的全力支持。疫情後眾人久違重聚，現場氣氛熱鬧溫馨。多位嘉賓出席給予鼓勵，其中包括駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境夫婦、副處長林暉程夫婦、洛僑中心主任張皓鈞及副主任廖儷雲、及洛杉磯世界日報社長于趾琴等人。

北美洲世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華表示，疫情期間企業界努力轉型，去年南加州分會舉辦了十幾場線上講座，今年在南加州分會會長唐久麗帶領下，半年內也舉辦了十幾場線上講座，為姐妹們聯誼及吸收資訊提供平台。她表示，南加州分會有不少理事在疫情期間出錢出力，令人感動。目前北美洲總會已建立平台串連全球姐妹，這種聯誼已經打破傳統方式，未來將持續用實體及線上方式，交替舉辦更多有意義的活動。

南加州分會會長唐久麗感謝姐妹們團結努力，將每一場活動都做得有聲有色。駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境表示，世華工商婦女企管協會是海外僑界的重要組織之一，企業界女性僑胞們無私奉獻，出錢出力，展露才華，事業有成，她們的表現值得鼓勵及推崇。

世界華人工商婦女企管協會南加州分會6日晚舉辦感恩餐會。（記者謝雨珊／攝影）
世界華人工商婦女企管協會南加州分會6日晚舉辦感恩餐會。（記者謝雨珊／攝影）

加州 南加 疫情

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