亞凱迪亞市 8月娛樂活動繽紛

亞凱迪亞市府８月的議題和城市休閒活動好豐富，12日舉辦年度最後一次的戶外音樂會。（讀者提供）

亞凱迪亞8月市府討論會和城市休閒活動好豐富，8月7日舉辦符合低收入 家庭房屋的市民論壇，12日舉辦年度最後一次的戶外音樂會，17日討論選區重畫問題，建議市民寫個備忘錄以免錯過。

為了豐富市民的休閒娛樂生活，市府12日晚6時30分舉辦免費音樂會和觀賞電影 ，在市府西邊草坪（240 W Huntington Dr. )現場有樂隊演奏音樂，並播放電影。現場有提供食物的餐車，可自行購買。建議民眾攜帶椅子、毛毯和外套等。

市長戴守真表示，市府5日已舉辦一次，吸引了四五百人參與，可見大家對娛樂活動的渴望。12日的活動是本年度最後一次，歡迎大家踴躍參與。

在17日的市議會上討論選區重畫問題，概述重劃選區的程序和法律要求。市府鼓勵公眾參加，了解更多關於選區重畫的程序及對亞市新選區影響和變化。會議期間市民可對此議題討論並發表意見。有關選區重畫程序的更多信息，請訪問市府網站ArcadiaCA.gov/redistricting。

亞市遊民問題涉及城市安全和房價等事宜，一直都成為民眾關注焦點，尤其是華人民眾更是多次示威遊行 ，反對建立遊民住所。為解決城市遊民問題，市府定於7日在亞市高中表演中心舉辦市民論壇，徵求民眾的意見看法。市府不僅推出中英文的視頻介紹，且還推出中英文的問卷調查。中文視頻介紹的連接是https://vimeo.com/561560674，中文問卷調查截至日是6日，目前收到186份中文問卷和500份英文問卷，連接是https://live.metroquestsurvey.com/?u=5qd1#!/?p=mobile&pm=dynamic&s=1&popup=WTD。