全美缺獸醫 南加動物診所爆滿 看診要等幾天甚至數周

南加動物診所大爆滿，原因是獸醫人手嚴重不足。（ABC）

不只是加州 南部，其實全美都是，動物診所一間間都大爆滿。現場排隊可能得等上八至十小時，預約掛號可能排到幾天、甚至幾周之後。就算是急診也一樣，得等到動物醫院有空房。主要原因是獸醫人手嚴重不足。

一名飼主Omid Shokoufandeh告訴ABC 7，他們住在洛杉磯 縣聖塔蒙尼卡市，但附近醫院全都客滿，在問完一輪後，最後將牠送去范杜拉縣奧克斯納市，因為只有那裡有空房。

另一名飼主Michelle Saraiya的遭遇也差不多。她從洛縣 蒙羅維亞市一家家動物診所問到西邊的太平洋海岸公路，最後在庫爾富市找到一間，但對方說她們可能得等上八至十小時，另外一家還直接了當地說，­「別把狗帶來」。

Agoura Animal Clinic就是「苦主」之一，他們說，看診數激增四倍，但離職人卻越來越多，目前的缺額至少40%。全美擁有1000家動物醫院的Veterinary Centers of America（VCA）說，問題在獸醫荒，不只是洛杉磯等南加地區，全美都缺獸醫。

跟為人看診的醫師一樣，獸醫也要受八年專科訓練才能出師執業。雖然VCA已經增聘了數千名獸醫與護理人員，但是仍然趕不上需求。VCA的醫療長Marie Kerl坦言，訓練有素的獸醫不可能一夕之間暴增。

至於心急如焚的飼主們，獸醫院的建議是，求診時不只是要對寵物好，對醫護人員態度更要好，因為醫護人員已經處於龐大壓力下了，所以多一點包容與禮貌，醫護當然都希望寵物最後沒事。