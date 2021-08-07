我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

全美缺獸醫 南加動物診所爆滿 看診要等幾天甚至數周

編譯組／綜合報導 
南加動物診所大爆滿，原因是獸醫人手嚴重不足。（ABC）
南加動物診所大爆滿，原因是獸醫人手嚴重不足。（ABC）

不只是加州南部，其實全美都是，動物診所一間間都大爆滿。現場排隊可能得等上八至十小時，預約掛號可能排到幾天、甚至幾周之後。就算是急診也一樣，得等到動物醫院有空房。主要原因是獸醫人手嚴重不足。 

一名飼主Omid Shokoufandeh告訴ABC 7，他們住在洛杉磯縣聖塔蒙尼卡市，但附近醫院全都客滿，在問完一輪後，最後將牠送去范杜拉縣奧克斯納市，因為只有那裡有空房。 

另一名飼主Michelle Saraiya的遭遇也差不多。她從洛縣蒙羅維亞市一家家動物診所問到西邊的太平洋海岸公路，最後在庫爾富市找到一間，但對方說她們可能得等上八至十小時，另外一家還直接了當地說，­「別把狗帶來」。 

Agoura Animal Clinic就是「苦主」之一，他們說，看診數激增四倍，但離職人卻越來越多，目前的缺額至少40%。全美擁有1000家動物醫院的Veterinary Centers of America（VCA）說，問題在獸醫荒，不只是洛杉磯等南加地區，全美都缺獸醫。 

跟為人看診的醫師一樣，獸醫也要受八年專科訓練才能出師執業。雖然VCA已經增聘了數千名獸醫與護理人員，但是仍然趕不上需求。VCA的醫療長Marie Kerl坦言，訓練有素的獸醫不可能一夕之間暴增。 

至於心急如焚的飼主們，獸醫院的建議是，求診時不只是要對寵物好，對醫護人員態度更要好，因為醫護人員已經處於龐大壓力下了，所以多一點包容與禮貌，醫護當然都希望寵物最後沒事。 

洛杉磯 加州 洛縣

上一則

研究：曾染疫者 打1劑輝瑞比2劑效果好

下一則

邊境非法移民激增 「尋求庇護的同時也接近死亡」

延伸閱讀

愛油炸、喝含糖飲 醫：脂肪肝增肝癌機率

愛油炸、喝含糖飲 醫：脂肪肝增肝癌機率
東奧／最燒錢運動 馬術選手還要自己付飼料、獸醫費

東奧／最燒錢運動 馬術選手還要自己付飼料、獸醫費
免看醫生 明年起伊州藥局可直接拿避孕藥

免看醫生 明年起伊州藥局可直接拿避孕藥
黃育羚婦產科醫師9月起換新址看診 專業 親和 安全感 熱心真誠守護您

黃育羚婦產科醫師9月起換新址看診 專業 親和 安全感 熱心真誠守護您
中首例「猴B病毒」傳人 男獸醫噁心、嘔吐死亡

中首例「猴B病毒」傳人 男獸醫噁心、嘔吐死亡
中國出現首例人類感染「猴B病毒」死亡病例

中國出現首例人類感染「猴B病毒」死亡病例

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」