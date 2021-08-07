備戰2028奧運 LAX航廈升級加碼10億

洛杉磯備戰2028奧運，LAX再加碼10億元，升級第四航廈和第五航廈。（LAX提供）

洛杉磯市積極備戰2028年奧運會，LAX 再加碼10億元升級第四航廈和第五航廈。洛杉磯世界機場 (LAWA) 最近在其耗資145億元的洛杉磯國際機場 (LAX) 現代化建設中邁出下一步。洛杉磯機場委員會 (BOAC)日前一致批准撥款超過10億元，用於資助第四和第五航廈現代化改造。

機場委員會主席Sean Burton表示，在批准收購超過10億元的航廈改善項目時，洛杉磯世界機場正在為LAX未來投資。機場將營造一個可持續、創新和卓越的環境。機場與美國 航空公司(AA)合作，新的第四和第五航廈體現黃金標準願景，並將為當地社區創造建築工作崗位。對於這個項目，美國航空公司承諾將20%的工作用於本地和多元化的商業企業。LAX將在2028年奧運會前提供世界一流設施，包括提供最佳設計、技術和乘客體驗的現代化航廈。

LAWA 首席執行官Justin Erbacci 表示，除提供連接第四和第五航廈，與即完工的自動旅客捷運列車的人行天橋外，航廈改造工程還將包括新的旅客登機辦理和行李提取設施、綜合安全檢查站、新的旅客處理區，及第四和第五航廈之間新的安檢後連接。並為航空公司、運輸安全管理局 (TSA) 和其他執法機構提供辦公和備用空間。

美國航空企業房地產副總裁Kirk Hotelling表示，升級後的設施將通過重新配置的登機辦理區、更高效的安全檢查站、升級的登機口區域設施、最先進的裝飾以及開拓的零售和餐飲區，創造全新客戶體驗。第四航廈將建造一個新的南大廳，提供額外的空間用於特許經營商舖、洗手間和一個公車站入口，為國內和國際交通提供服務。還將重建兩個現有的飛機登機口，提升美國海關和邊境保護局聯邦檢查站的能力。北大廳將進行改進，以提高乘客流動的效率。 這些改進預計將在 2028年洛杉磯奧運會之前完成。