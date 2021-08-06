新款電動腳踏車 代步載人兼載貨

Model 1電動腳踏車有兩個座位。（Rich DeMuro／Instagram）

想買第二輛代步工具嗎？除了汽車 之外，你可想試試別的。重型機車（motorcycle）太難駕馭，輕型機車（scooter）又太不像車，現在有了第三種更「文明」的選擇，Civilized Cycles的Model 1電動腳踏車，因為它有市面上電動腳踏車沒有的優點，可載兩人或四袋雜貨，而且只要6000元。

KTLA電視台報導，Civilized Cycles創辦人兼執行長席佛林（Zachary Schieffelin），過去十多年都在紐約市 賣Vespa（偉士牌）機車，但他現在想讓代步工具更環保、又更具人性，而且把第二輛代步工具，從汽車換成電動腳踏車，不是對整個社會幫助更大？

席佛林告訴KTLA，當消費者在比較買車還是買e-bike時，後者當然更方便、更有趣、更環保、更便宜。而且Model 1還能多載一個人，邊無聲地行進，邊進行對話，不管後座是伴侶或是小孩，都更能強化彼此關係。

Model 1除了可替換的電池外，還有助踏系統、懸吊避震系統，以及當你想加速御風而行時，還有加速器能讓你車速更快。

兩個置物箱，最多可放四包雜貨。（KTLA）

除了雙人座位，Model 1還有兩個可拉開的置物空間，最多可帶四袋雜貨。不過前提是，千萬別把每包都塞到爆，那可會裝不進去。