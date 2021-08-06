我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

洛城新語／美國世風日下 別喊限槍

洛城新語

聖谷地區治安屢亮紅燈，竊賊、搶匪不講武德，竟屢闖寺廟，持槍指頭行搶，嚇得華人女尼要買槍自衛。在同情寺院遭遇，抨擊搶匪行徑之餘；世風日下、如何自保，也讓人深思。如今限槍已是大勢所趨，試問當守法公民的防身武器，愈發難用且屢遭削弱，他們面對悍匪闖門，拿什麼反擊。

釋迦牟尼佛在彌留之際，讓弟子往後「以戒律為師」；佛教十戒中，第一條就是「不殺生」，即不殺害一切有情生命。可如今世風日下，南加寺院屢遭盜竊、搶劫，有歹徒甚至在行搶過程中開槍，讓慈悲為懷的僧人，都有購買「致命武器」，「嚇唬歹徒」之心。

佛教第10戒，不捉持錢财金銀寶物。即不擁有、不追求、不藏匿金錢珍寶等財產，寺廟大多清貧，歹人每次行搶可能所獲不多，以致就算報案，但在洛縣檢察長賈斯康一系列不成功的司法「改革」之下，警局難有作為。

出家人遵守戒律，也給歹徒可乘之機；搶劫寺廟雖然收穫不大，但相對安全且容易，因此屢屢進犯。因買槍若不自衛，等同資敵；女尼買槍「嚇唬歹徒」的思維雖不足取，但她們的行為，無疑給普通大眾提個醒。出家人不殺生買槍自衛或許不合適，但普通大眾無需遵守佛教戒律，買槍可謂勢在必行。

不過持有槍支還不夠，在限槍之聲日盛的當下，使用槍枝防身已愈發困難，在民主黨執政的加州，則更是明顯。例如在家中存放槍支，需要槍、彈分離，試問當歹徒闖門，屋主需要首先打開帶鎖槍盒，再解開扳機鎖，隨後將分開存放的槍與子彈進行組合。這一系列耗時操作後，歹徒近身可能性已大大提升，而屆時屋主的槍可能還未就緒。倘若家中有未成年人，還要求將槍枝存放在他們無法接觸到的地方；束之高閣的武器，關鍵時刻能起多大作用，令人起疑。

加州法律在使用槍枝防身方面，也有許多限制，等同變相不鼓勵民眾用槍自保。例如在1992年的People V. Brown案中，工人與屋主發生爭吵後，持錘子邁入大門門廊，屋主隨即開槍。最終法官卻裁定本案，不適用「城堡原則」，原因是踏上門廊，不意味著工人有闖入意圖。

除了用槍方面有諸多限制以外，加州槍械的威力與便捷性，也被法律大大削弱。總所周知，限槍法律大多防君子不防小人，美國黑市槍枝流傳甚廣，非朝夕能有改觀，而「黑槍」威力不受法律限制。當守法者手中的槍枝，愈發變弱，試問怎麼與殘暴歹徒對抗。

1775年列克星敦的槍聲，奠定槍枝在美國地位；可以說如果民眾不擁槍，就沒有現在獨立、自由的美國。在擁槍寫入憲法，禁槍已不可能的情況下，限槍成為如今政客防止槍枝暴力的重點著墨對象。雖然部分限槍法案確有成效，例如打擊幽靈槍等；但部分法案則有用力過猛之嫌，尤其在世風日下的當下，限槍需謹慎而行。

加州 美國 槍支

上一則

最晚9月30日 加州強制醫護完全接種疫苗

下一則

警民同歡夜 南巴警犬突襲咬傷5歲童

延伸閱讀

「防止走私槍枝氾濫」墨西哥起訴美國6家槍枝製造商

「防止走私槍枝氾濫」墨西哥起訴美國6家槍枝製造商
寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」
伊州槍證核發龜速 新法解決沉痾

伊州槍證核發龜速 新法解決沉痾
槍枝銷量攀升 彈藥庫存告急

槍枝銷量攀升 彈藥庫存告急
向臥底警員販賣槍枝毒品 法拉盛亞裔男判9年

向臥底警員販賣槍枝毒品 法拉盛亞裔男判9年
華裔男遭劫死守財物 扭打中扯下歹徒褲

華裔男遭劫死守財物 扭打中扯下歹徒褲

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
鄭爽代孕風波竟讓中國人來美求子增加？（本報編輯圖）

世説新聞／中國人舉債也要來美求子 鄭爽竟成推手？

2021-07-31 14:10

超人氣

更多 >
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代