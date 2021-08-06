洛城新語／美國世風日下 別喊限槍

聖谷地區治安屢亮紅燈，竊賊、搶匪不講武德，竟屢闖寺廟，持槍指頭行搶，嚇得華人女尼要買槍自衛。在同情寺院遭遇，抨擊搶匪行徑之餘；世風日下、如何自保，也讓人深思。如今限槍已是大勢所趨，試問當守法公民的防身武器，愈發難用且屢遭削弱，他們面對悍匪闖門，拿什麼反擊。

釋迦牟尼佛在彌留之際，讓弟子往後「以戒律為師」；佛教十戒中，第一條就是「不殺生」，即不殺害一切有情生命。可如今世風日下，南加寺院屢遭盜竊、搶劫，有歹徒甚至在行搶過程中開槍，讓慈悲為懷的僧人，都有購買「致命武器」，「嚇唬歹徒」之心。

佛教第10戒，不捉持錢财金銀寶物。即不擁有、不追求、不藏匿金錢珍寶等財產，寺廟大多清貧，歹人每次行搶可能所獲不多，以致就算報案，但在洛縣檢察長賈斯康一系列不成功的司法「改革」之下，警局難有作為。

出家人遵守戒律，也給歹徒可乘之機；搶劫寺廟雖然收穫不大，但相對安全且容易，因此屢屢進犯。因買槍若不自衛，等同資敵；女尼買槍「嚇唬歹徒」的思維雖不足取，但她們的行為，無疑給普通大眾提個醒。出家人不殺生買槍自衛或許不合適，但普通大眾無需遵守佛教戒律，買槍可謂勢在必行。

不過持有槍支 還不夠，在限槍之聲日盛的當下，使用槍枝防身已愈發困難，在民主黨執政的加州 ，則更是明顯。例如在家中存放槍支，需要槍、彈分離，試問當歹徒闖門，屋主需要首先打開帶鎖槍盒，再解開扳機鎖，隨後將分開存放的槍與子彈進行組合。這一系列耗時操作後，歹徒近身可能性已大大提升，而屆時屋主的槍可能還未就緒。倘若家中有未成年人，還要求將槍枝存放在他們無法接觸到的地方；束之高閣的武器，關鍵時刻能起多大作用，令人起疑。

加州法律在使用槍枝防身方面，也有許多限制，等同變相不鼓勵民眾用槍自保。例如在1992年的People V. Brown案中，工人與屋主發生爭吵後，持錘子邁入大門門廊，屋主隨即開槍。最終法官卻裁定本案，不適用「城堡原則」，原因是踏上門廊，不意味著工人有闖入意圖。

除了用槍方面有諸多限制以外，加州槍械的威力與便捷性，也被法律大大削弱。總所周知，限槍法律大多防君子不防小人，美國 黑市槍枝流傳甚廣，非朝夕能有改觀，而「黑槍」威力不受法律限制。當守法者手中的槍枝，愈發變弱，試問怎麼與殘暴歹徒對抗。

1775年列克星敦的槍聲，奠定槍枝在美國地位；可以說如果民眾不擁槍，就沒有現在獨立、自由的美國。在擁槍寫入憲法，禁槍已不可能的情況下，限槍成為如今政客防止槍枝暴力的重點著墨對象。雖然部分限槍法案確有成效，例如打擊幽靈槍等；但部分法案則有用力過猛之嫌，尤其在世風日下的當下，限槍需謹慎而行。