我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

洛縣府要求員工10月1日前全面接種疫苗

記者丁曙／洛杉磯報導
加州州立大學要求學生在開學前全面接種COVID-19疫苗。（加州州立大學提供）
加州州立大學要求學生在開學前全面接種COVID-19疫苗。（加州州立大學提供）

洛杉磯縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda L. Solis）4日晚發布行政命令，要求所有洛杉磯縣府系統員工，必須在2021年10月1日之前全面接種新冠（COVID-19）疫苗，僅醫療和宗教等個案除外。

蘇麗絲在行政命令中指出，洛縣衛生局4日報告3734例新確診病例、1242人住院，以及16人不幸死亡。然而，當洛縣於6月15日重新開放時，只有210例確診病例，不到220人因新冠住院，而陽性檢測率低到難以置信的0.6%。然而，隨著Delta變體的迅速傳播，每日病例增加近18倍，住院人數增加五倍以上。由於疫苗接種速度仍然低於減緩病毒傳播速度，很有必要立即採取果斷行動。

因此，作為洛縣政委員會主席發布行政命令，要求所有縣府系統員工，無論服務於哪個部門，都必須在2021年10月1日前全面接種疫苗，僅醫療和宗教等有個別情況除外。

此外，縣府再次向雇主們保證，政府官員將以身作則，並為減緩病毒傳播制定標準，就像之前恢復室內戴口罩時所做的那樣，此舉也被聯邦疾病防治中心（CDC）、加州和全國各地不同程度地效仿。

蘇麗絲的行政命令比洛杉磯市和加州以及其他地方政府的要求更進一步。洛縣府的命令不提供定期測試的選項，只有強制接種疫苗一項。

洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）和庫爾（Sheila Kuehl）全力支持該項行政命令。

洛杉磯縣委會主席蘇麗絲（中）發布行政令，強制縣府系統員工全面接種COVID-19...
洛杉磯縣委會主席蘇麗絲（中）發布行政令，強制縣府系統員工全面接種COVID-19疫苗。（蘇麗絲辦公室提供）

洛縣 疫苗 蘇麗絲

上一則

律師濫告ADA欺負華人 華商團結反擊

下一則

吳亦凡「選妃」愈演愈烈 洛城受害人要提告

延伸閱讀

打疫苗仍染疫？台醫師引最新研究：關鍵在「抗體濃度」

打疫苗仍染疫？台醫師引最新研究：關鍵在「抗體濃度」
加州強制要求：所有醫院工作者 9月底前須完全接種疫苗

加州強制要求：所有醫院工作者 9月底前須完全接種疫苗
白宮證實 美國考慮要求入境旅客須打完疫苗

白宮證實 美國考慮要求入境旅客須打完疫苗
中國：疫苗與防控措施對Delta變異株有效

中國：疫苗與防控措施對Delta變異株有效
日本皇室無特權 真子公主接種首劑疫苗

日本皇室無特權 真子公主接種首劑疫苗
舊金山第一線工作人員 不接種疫苗恐失業

舊金山第一線工作人員 不接種疫苗恐失業

熱門新聞

數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
鄭爽代孕風波竟讓中國人來美求子增加？（本報編輯圖）

世説新聞／中國人舉債也要來美求子 鄭爽竟成推手？

2021-07-31 14:10

超人氣

更多 >
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代