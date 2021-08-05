洛縣推一見鍾情領養寵物 疫情後棄養大減

疫情期間棄養減少，領養增加，動物庇護所的動物生活更加輕鬆，疾病大大減少。（洛縣動物照顧與管理局）

洛杉磯 縣動物照顧管理局（Animal Care and Control）本周發布報告顯示，新冠疫情 期間洛杉磯縣七個動物避難所內的動物劇減，領養增加、棄養減少，被棄養的動物得到了更好照顧；同時，人們也對自家寵物投入更多時間、精力和關愛。

洛縣 動物照顧管理局指出，疫情17個月以來，包括洛杉磯地區棄養寵物數量大大減少，人們對寵物照顧投入更多心力。由於棄養寵物數量減少，動物避難中心的壓力也大大減少，棄養動物得到更好照顧。

報告表示，洛杉磯縣七個動物避難中心收到的棄養動物數量，在過去一年下降46%。 2019-2020年度，洛縣動物避難所收到的棄養動物多達4萬6135隻，2020-2021年度，收到的棄養動物為2萬4856隻，下降將近一半。疫情期間，不僅領養動物的人家增加，原來棄養又重新認養的民眾也大量增加，各地動物避難所棄養貓的領養率，從前一年的54%上升到68%，棄養狗狗的領養率保持88%。

領養增加，棄養減少，大大解放了動物避難所的空間和人力照顧壓力。過去一年，各地動物避難所狗狗的呼吸系統疾病減少53%，貓的呼吸系統疾病減少82%。動物避難所工作人員表示，因爲採取預約服務方式，傳統的領養動物人流也得到有效控制，為棄養的動物帶來更健康、更平靜的體驗。

更少動物進入避難所，也意味著工作人員和志願者可以投入更多的時間和精力照顧動物。目前洛縣七個動物避難所都設立了狗遊戲小組，為受庇護的狗狗提供豐富社交時間，很多狗狗也得到更好的培訓，為領養新生活做好準備。

從本周開始，洛杉磯縣七個動物避難所推出網上「一見鍾情（Love at First Sight）」領養計畫，有興趣領養者可通過庇護所官方網站預約，然後到動物庇護所選看動物同時瞭解相關信息，領養先到先得，已完成疫苗接種和絕育的動物，當天就可以領養回家。

網址：https://animalcare.lacounty.gov/all-visits-to-the-animal-care-center-are-by-appointment-only。