威尼斯海灘棧道 211位遊民清空

威尼斯海灘的211位遊民重新安置。圖為接受房匙計畫的Nas Thomas。（KTLA）

洛杉磯 市著名旅遊景點威尼斯海灘棧道( Venice Beach Boardwalk)上的大量遊民，4日已幾乎全部消失。211位常住當地的遊民，其中185位住進中途之家，22位依照門匙計畫（Project Roomkey）住進旅館或摩鐵，四位搬進永久住宅。

海灘棧道上的長住遊民近年越來越多，一度成為洛杉磯遊民危機的焦點象徵。市府近六周展開遊民移居安置作業，根據KTLA現場所見，大道上遊民已經全數搬走。負責安置的St. Joseph Center表示，其中116人具備進住永久住所的資格。

KTLA採訪到先前曾是棧道一族的26歲媽媽與動畫師Nas Thomas，她說一開始有點猶豫，但最後還是同意參加門匙計畫，因為她想重新爭取三歲兒子的監護權。

Nas Thomas說她已經獲得餐飲業的工作，經濟上終於能夠喘口氣，讓她能夠思考自己的處境與下一步。她現在住在威尼斯海灘的Cadillac Hotel，離大道不遠。

推動遊民安置計畫的洛市議員博寧（Mike Bonin）表示，將遊民移出大道上的帳棚只是第一步，「只有當所有遊民都獲得永久住所才算是大功告成」。

洛杉磯遊民服務局最近一次的遊民人數調查顯示，威尼斯海灘約有2000遊民，但那已經是2020年1月的事了，2021年因為疫情 而未做人口普查 。洛市轄區內，當時共有4.1萬遊民，專家認為，總人數應該還會持續增加到2023年。