周本立、洛杉磯華埠僑社 支持方樹強選眾議員

洛杉磯華埠僑團首長為方樹強（後排右五）舉辦籌款會，全力支持他競選加州49選區眾議員。（主辦單位提供）

洛杉磯華埠 僑社近日在金龍酒家為方樹強 (Mike Fong)舉辦籌款晚會，力挺他競選加州 第49區眾議員 。方樹強已獲多位民選官員公開背書，支持他在加州49區眾議員周本立 (Ed Chau) 任滿或改換跑道後，成為他的接班人。方樹強表示，他已獲得周本立的支持。

多位華埠僑領表態支持及送上祝福，並預祝方樹強競選成功。陳燦培表示，方樹強是廣東五邑的後裔，他在洛杉磯華埠出生，童年就讀於嘉士德樂小學，他的母親在華埠圖書館任職數十年，服務民眾及學生。他們一家三代都在華埠生活成長及服務僑社，所以支持方樹強當選加州眾議員為華人社區發聲。

吳健夫人表示，方樹強的祖母周銀艷是至德三德公所會員，熱心公益，深受鄉親歡迎。過去數十年來，她看著方樹強出生成長，為人彬彬有禮，學有所成後擔任洛杉磯社區學院理事，服務洛杉磯廣大學生群眾，很有建樹。期望他能順利當選加州眾議員，將服務範圍擴大，為民眾謀幸福。

方樹強表示，他已得到聯邦眾議員趙美心、加州眾議員周本立、前加州眾議員伍國慶、前加州財務長江俊輝，以及其他多位民選官員的背書支持，令他充滿信心，決心捍衛民眾之權益，為弱勢社群代言發聲。

出席方樹強籌款晚會的僑團首長包括：中華會館顧問伍競群、吳玉熙、黃鍾艷珍，李氏敦宗公所主席李健民、同源會元老郭民生、UCLA中西醫學中心教授許家杰 (Dr. KK Hui) 等。因受疫情影響，多位僑團首長選擇「禮到人不到」，捐款不出席，但支持熱情不減。