我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

周本立、洛杉磯華埠僑社 支持方樹強選眾議員

洛杉磯訊
洛杉磯華埠僑團首長為方樹強（後排右五）舉辦籌款會，全力支持他競選加州49選區眾議員。（主辦單位提供）
洛杉磯華埠僑團首長為方樹強（後排右五）舉辦籌款會，全力支持他競選加州49選區眾議員。（主辦單位提供）

洛杉磯華埠僑社近日在金龍酒家為方樹強 (Mike Fong)舉辦籌款晚會，力挺他競選加州第49區眾議員。方樹強已獲多位民選官員公開背書，支持他在加州49區眾議員周本立 (Ed Chau) 任滿或改換跑道後，成為他的接班人。方樹強表示，他已獲得周本立的支持。

多位華埠僑領表態支持及送上祝福，並預祝方樹強競選成功。陳燦培表示，方樹強是廣東五邑的後裔，他在洛杉磯華埠出生，童年就讀於嘉士德樂小學，他的母親在華埠圖書館任職數十年，服務民眾及學生。他們一家三代都在華埠生活成長及服務僑社，所以支持方樹強當選加州眾議員為華人社區發聲。

吳健夫人表示，方樹強的祖母周銀艷是至德三德公所會員，熱心公益，深受鄉親歡迎。過去數十年來，她看著方樹強出生成長，為人彬彬有禮，學有所成後擔任洛杉磯社區學院理事，服務洛杉磯廣大學生群眾，很有建樹。期望他能順利當選加州眾議員，將服務範圍擴大，為民眾謀幸福。

方樹強表示，他已得到聯邦眾議員趙美心、加州眾議員周本立、前加州眾議員伍國慶、前加州財務長江俊輝，以及其他多位民選官員的背書支持，令他充滿信心，決心捍衛民眾之權益，為弱勢社群代言發聲。

出席方樹強籌款晚會的僑團首長包括：中華會館顧問伍競群、吳玉熙、黃鍾艷珍，李氏敦宗公所主席李健民、同源會元老郭民生、UCLA中西醫學中心教授許家杰 (Dr. KK Hui) 等。因受疫情影響，多位僑團首長選擇「禮到人不到」，捐款不出席，但支持熱情不減。

加州 眾議員 華埠

上一則

關心華人 爾灣市辦9場安家講座

下一則

民主黨清理門戶的效應

延伸閱讀

洛杉磯女探索雙性戀 邀丈夫最好的女性朋友「三人行」

洛杉磯女探索雙性戀 邀丈夫最好的女性朋友「三人行」
洛杉磯華埠支持方樹強接棒加州49選區眾議員

洛杉磯華埠支持方樹強接棒加州49選區眾議員
支持亞當斯競選市長 華人社團將辦籌款餐會　

支持亞當斯競選市長 華人社團將辦籌款餐會　
屋崙警長拍板 6警一周7天12小時巡邏華埠

屋崙警長拍板 6警一周7天12小時巡邏華埠
七七抗戰84周年紀念 南加僑界緬懷英烈

七七抗戰84周年紀念 南加僑界緬懷英烈
南加僑界舉辦七七抗戰84週年紀念會緬懷英烈

南加僑界舉辦七七抗戰84週年紀念會緬懷英烈

熱門新聞

暑期是孩子們放飛的季節，但疫情起起落落，依然讓家長們相當擔心。（記者楊青／攝影）

夏令營免口罩 華女染疫再傳母…2人皆完全接種

2021-07-31 02:20
數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
加州一項針對動物福利的新法將於2022年上路，許多業者擔心豬肉恐將難在加州買到。（ABC）

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

2021-08-02 02:20
砸車的華人婦女。（影片截圖）

華婦自稱遊民 專砸羅斯密商場豪車 網友說她仇富

2021-08-01 02:20
Jenny江位於好萊塢的房子，被租客拿去做Airbnb生意。（讀者提供）

租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐

2021-07-28 02:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁
中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件